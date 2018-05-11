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CHP Sözcüsü Tezcan: Toplum korku duvarlarını yırttı; büyük bir umut ve inançla kampanyamızı sahiplendi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tezcan, "Seçim kampanyamızı başlatmıştık. Bir hafta içinde Türkiye'de memnunuyit verici gelişmeyi izledik. Toplum korku duvarlarını yırttı, toplum büyük bir umut ve inançla kampanyamızı sahiplendi. Artık kampanyayı biz değil millet taşıyor" dedi. Demokrasi önüne kurulan tuzakları bozarak ilerlediklerini anlatan Tezcan, AK Parti ve MHP'nin yarışsız bir seçim istediğini ileri sürdü. MHP'nin kendine rakip gördüğü İYİ Parti'nin seçime sokulmak istenmediğini, 15 milletvekilini göndererek bu oyunu bozduklarını söyleyen Tezcan, "Çıldırdılar, akılları karıştı, öfkeleri kabardı. Bizim bu hamlemize siyasete yakışmayacak hakaret ve küfürlerle saldırdılar. Kendileri kirli pazarlıklarla siyaset yapmayı alışkanlık haline getirenler, bu demokrasi hamlesini kirli pazarlıkmış gibi göstermeye çalıştılar." diye konuştu. Tezcan, "Bahçeli, seçmenin imza vermesinin önünü kesmek yani aday yapılmasını engellemek için tehdit etti seçmeni. Bu oyunu da seçmenler boşa çıkardı. Çağrı yaptık. Daha imzanın birinci günü bu oyun boşa çıkarıldı." dedi. Tezcan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını eleştirdi ve seçim kampanyasının eşit koşullarda sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Bir cumhurbaşkanı adayı hapisteyken bu yarışı yapmayı nasıl içinize sindirebiliyorsunuz? Kavganın bile mertçe olanı makbul. Bırakın, kim ne sözü varsa millete söylesin." dedi. "BERBEROĞLU SERBEST BIRAKILMALIDIR" "İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu rehin durumdadır. Bu seçim sürecinde derhal serbest bırakılmalıdır" diyen Tezcan, "Rakiplerini hapishanelerde tutaraka yarışmak kimseye galibiyet ve itibar getirmez. itibarla ilgili dertleri olmadığını biliyoruz ama buradan galibiyetin çıkmayacağını bilmelerini istiyoruz" dedi. Seçim kampanyasını televizyon ve medya ambargosu içinde yürüttüklerini belirten Tezcan, "Sabahtan akşama kadar değil 4 kere, 400 kere de çıksanız gidicisiniz. Millet artık 'tamam' diyecek. 'Sabahtan akşama da konuşsan senin dönemin bitti.' diyecekler." değerlendirmesini yaptı. "FETÖ'YLE O KİRLİ PAZARLIKLARI YAPAN BU İKTİDAR" AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini "çirkin pazarlık" olarak değerlendirdiğini hatırlatan Tezcan, "Demokrasiye kurulan kirli tuzağı kaldırmak için atılan adımın neresi kirli pazarlık? Kirli pazarlık arıyorsanız kendi tarihinize, yakın geçmişe bakın. FETÖ'yle kirli pazarlık yapıp devletin bağrına yerleştiren, kozmik odaya sokan, hakimleri, savcıları, yargıyı bunlara teslim eden, o kirli pazarlıkları yapan bu iktidar." dedi. Tezcan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin eskiden bir nezaket üslubuna sahip olduğunun konuşulduğunu ancak bunun tarih sayfalarında kaldığını belirterek, "O kadar rahatsız olmuş ki söylediği sözleri açıklarken bile tekrar etmekten hicap duyuyorum. Belli ki rakibinin elini bağlayıp şampiyon olma sevdasındaki yalancı boksörün hayal kırıklığı içinde. Bu şikeli maçın bozulmasının hayal kırıklığını yaşıyor anlaşılan." dedi.

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