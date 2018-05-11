CHP Sözcüsü Tezcan: Toplum korku duvarlarını yırttı; büyük bir umut ve inançla kampanyamızı sahiplendi

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tezcan, "Seçim kampanyamızı başlatmıştık. Bir hafta içinde Türkiye'de memnunuyit verici gelişmeyi izledik. Toplum korku duvarlarını yırttı, toplum büyük bir umut ve inançla kampanyamızı sahiplendi. Artık kampanyayı biz değil millet taşıyor" dedi.

Demokrasi önüne kurulan tuzakları bozarak ilerlediklerini anlatan Tezcan, AK Parti ve MHP'nin yarışsız bir seçim istediğini ileri sürdü. MHP'nin kendine rakip gördüğü İYİ Parti'nin seçime sokulmak istenmediğini, 15 milletvekilini göndererek bu oyunu bozduklarını söyleyen Tezcan, "Çıldırdılar, akılları karıştı, öfkeleri kabardı. Bizim bu hamlemize siyasete yakışmayacak hakaret ve küfürlerle saldırdılar. Kendileri kirli pazarlıklarla siyaset yapmayı alışkanlık haline getirenler, bu demokrasi hamlesini kirli pazarlıkmış gibi göstermeye çalıştılar." diye konuştu.

Tezcan, "Bahçeli, seçmenin imza vermesinin önünü kesmek yani aday yapılmasını engellemek için tehdit etti seçmeni. Bu oyunu da seçmenler boşa çıkardı. Çağrı yaptık. Daha imzanın birinci günü bu oyun boşa çıkarıldı." dedi. Tezcan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını eleştirdi ve seçim kampanyasının eşit koşullarda sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Bir cumhurbaşkanı adayı hapisteyken bu yarışı yapmayı nasıl içinize sindirebiliyorsunuz? Kavganın bile mertçe olanı makbul. Bırakın, kim ne sözü varsa millete söylesin." dedi.