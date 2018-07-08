CHP TBMM Grubu toplandı

CHP TBMM Grubu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP TBMM Grubu'nun 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantısı, basına kapalı başladı.
Toplantıda CHP'nin grup yönetimi belirlenecek. Mevcut grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un yeniden seçilmesi bekleniyor.
Ayrıca TBMM yönetimi için CHP'ye düşen Başkanlık Divanı üyelikleri için de seçim yapılacak.
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