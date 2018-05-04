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CHP TBMM Grubu'ndan İnce kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

CHP TBMM Grubu, partinin cumhurbaşkanı aday tanıtım toplantısı öncesinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı - Basına kapalı yapılan toplantıda, Yalova Milletvekili İnce'nin partinin cumhurbaşkanı adayı olmasına oy birliğiyle karar verildi

CHP TBMM Grubu, 24 Haziran'da yapılacak seçimde partinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmasına oy birliğiyle karar verdi.

CHP TBMM Grubu, partinin cumhurbaşkanı aday tanıtım toplantısı öncesinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Litai Otel'de toplandı. Basına kapalı toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantıda Muharrem İnce'nin oy birliğiyle partinin cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, "Her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu toplantının ardından Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'na geldi.

Salona önce gelen İnce ile Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu partilileri selamladı.

Salonda "Türkiyem Kazanacak" ve "Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi" yazılı afişler asıldı.

Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını resmi olarak açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Chp Grup kapalı toplantı

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