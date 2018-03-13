CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, masa başında "Biz milletvekili sayısını artıracağız" diye yola çıkanları sandığa gömeceklerini, bütün sandıklara sahip çıkacaklarını belirterek, "Seçimi hileli yollarla kazanacağını sanıyor. Hileye izin vermeyeceğiz. İster valin, ister kaymakamın, ister muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız ve sandıklarda kazanacağız. " dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel medya üzerinde baskı olduğunu, Ordu'da 25 yıldır faaliyette bulunan TV 52'nin kapatıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Ordululara, "Nefes aldığınız bir televizyon kanalı var, onu bile sana çok görüyorlar. Orada sana düşen görev belediye başkanını değiştirmektir. Ordulu, Karadenizli kadınlar erkeğinize, çocuğunuza nasıl sahip çıkıyorsanız demokrasiye de sahip çıkın." diye seslendi. Kılıçdaroğlu, sağlıkta reform yapıldığının söylendiğini, "İstediğin doktora, istediğin zaman muayene, istediğin zaman ameliyat olacaksın, cebinden para çıkmayacak." denildiğini, bunu da alkışladıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, "ancak bunun tamamının yalan olduğunu, evde musluk açıldığında 5 çeşit, elektrik düğmesine basıldığında 4 çeşit vergi ödendiğini, hastaneye gidildiğinde ise aralarında ilaç katılım, muayene katılım payları gibi 9 çeşit ödeme yapıldığını"vurguladı.

Acil servise gidildiğinde bu ücretlerin alınmayacağına dair bir genelge yayımlandığını, bunun üzerine acil servislere gitme oranlarının arttığını anımsatan Kılıçdaroğlu, 2015 verilerine göre Türkiye'de nüfus 78 milyonken acile giden sayısının 110 milyon 915 bin 407 kişi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine önlem almak amacıyla 24 saat içinde tedavi olunmaması halinde ödeme yapılacağına dair yeni bir genelge yayımlandığına dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, "Emeklilik yaşını 65'e çıkardınız, prim ödeme gün sayısını 9 bin güne çıkardılar, emekli aylığı bağlama oranlarını düşürdüler. Emeklilerin sırtından açığı kapatmaya çalıştılar. Benim zamanımda açık 2 milyar 200 milyon liraydı, şimdi 30 milyar lirayı aşmış durumda. Recep Bey, niye demiyorsun bu SSK'yi kim batırdı? Çık bir anlat bana ben mi batırdım sen mi batırdın. Sen SSK'yi batırdın." diye konuştu. - "Seçim hileleri kanunu" Kılıçdaroğlu, sabaha kadar süren görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaşan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin dün akşam sabaha kadar çalıştığını, "ittifak ve seçim hileleri kanunu" olarak tanımladığı yasa teklifinin görüşüldüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, yasalaşan teklifin "oyumuzu artırmadan masa başında milletvekili sayısını nasıl artırabiliriz" üzerine kurulu olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Recep Bey, 'Tek başıma seçilemiyorum, nasıl bir daha cumhurbaşkanı seçilebilirim, yanıma birisini almam lazım', Devlet Bey, 'Ben barajı aşamam ama aşmam lazım.' diyor. Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler. 'Biz seçim hileleri kanunu hazırlayalım bunu da Meclisin görev yapmadığı, oturum yapmadığı pazartesine denk getirelim, televizyon o gün vermez. Sabaha kadar Meclisten geçiririz' dediler. Milletten kaçırıyorlar. Seçimlerde nasıl hile yapılacağını kanun tek tek anlatıyor." görüşünü savundu. - "Eşitliğe ve temsilde adalete aykırı" İttifaka karşı olmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, parlamentoda partilerin ittifak yapabileceğini, bunun yolunun açılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "parlamentodan bakan seçilmiyorsa, parlamentonun işlevi sıfırlanmışsa, böyle bir ortamda ittifaka da gerek olmadığını" belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu yasanın 7 özelliği bulunduğunu, ilkinin, haksız temsilin artması, milli iradenin gasp edilmesi olduğunu öne sürdü. Barajın fiilen artarak devam ettiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "yüzde 10 seçim barajını 12 Eylül darbecilerinin getirdiğini, 20 Temmuz darbecilerinin savunduğunu" iddia etti. Kılıçdaroğlu, iki baraj getirildiğini, birinin yüzde 10, diğerinin yüzde 51 olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu kanunun, anayasanın eşitlik ilkesi ve temsilde adalet ilkesine aykırı olduğunu savunarak, "Bir ilde seçim yapılıyor A partisi 90 bin, B partisi 20 bin, C partisi 100 bin oy aldı. Birinci gelen C partisi ama A ve B partisi ittifak yaptığı için oyları birleştiriliyor, milletvekilleri kendi aralarında paylaşılıyor, C partisi vekil çıkaramıyor. Böyle adalet mi olur?" sorusunu yöneltti. Kanunun, seçim güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu, mühürsüz oy pusulalarının geçerli hale getirildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, bunun, referandumun gayrimeşru olduğunun da itirafı niteliğinde bulunduğunu belirtti.

- "Sel gibi akacağız" Sandığı seçmenden kaçırma planı yapıldığını, valinin istediği sandığı istediği yere kurabileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün milletime sesleniyorum: Masa başında 'Biz milletvekili sayısını artıracağız' diye yola çıkanları sandığa gömeceğiz. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Bütün sandıklarda bizim elemanlarımız, arkadaşlarımız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar 2019'da o zatı oradan aşağıya indireceğiz, sözüm sözdür. Seçimi hileli yollarla kazanacağını sanıyor. Hileye izin vermeyeceğiz. İster valin, ister kaymakamın, ister muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız ve sandıklarda kazanacağız. " - "Şeker pancarından şeker üretenlerin ürünlerini alacağız" Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikaları zarar ediyor, özelleştirildiğinde kar edecek." denildiğini, bunun yalan olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının zarar etmediğini, zarar ettirildiğini, "Çalışırsan zarar edersin bir de zarar ettirilirsin." dedi. Daha önce Afyonkarahisar, Ağrı, Bayburt, Bursa et kombinaları gibi 54'e yakın fabrikanın kapandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin güçlü bir şirket olduğunu, 25 fabrikası, 4 alkol fabrikası, bir makina fabrikası, tohum işleme fabrikası,150'den fazla bölge şefliği, 300'ün üzerinde pancar alım merkezi bulunduğunu, ISO 500 sıralamasında ilk 500 firma arasında 21. sırada yer aldığını anlattı. Kılıçdaroğlu, geçen yılki net satışının 3 milyar 600 milyon lira olduğunu, 1 milyon kişinin şekerden geçindiğini, yarattığı katma değerin 3 milyar doları aştığına dikkati çekti.