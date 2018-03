CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu yasanın 7 özelliği bulunduğunu, ilkinin, haksız temsilin artması, milli iradenin gasp edilmesi olduğunu öne sürdü.

Barajın fiilen artarak devam ettiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "yüzde 10 seçim barajını 12 Eylül darbecilerinin getirdiğini, 20 Temmuz darbecilerinin savunduğunu" iddia etti. Kılıçdaroğlu, iki baraj getirildiğini, birinin yüzde 10, diğerinin yüzde 51 olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu kanunun, anayasanın eşitlik ilkesi ve temsilde adalet ilkesine aykırı olduğunu savunarak, "Bir ilde seçim yapılıyor A partisi 90 bin, B partisi 20 bin, C partisi 100 bin oy aldı. Birinci gelen C partisi ama A ve B partisi ittifak yaptığı için oyları birleştiriliyor, milletvekilleri kendi aralarında paylaşılıyor, C partisi vekil çıkaramıyor. Böyle adalet mi olur?" sorusunu yöneltti.

Kanunun, seçim güvenliğini ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu, mühürsüz oy pusulalarının geçerli hale getirildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, bunun, referandumun gayrimeşru olduğunun da itirafı niteliğinde bulunduğunu belirtti.