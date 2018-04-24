CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinin, kişisel kavga alanı, kişisel koltuk arayışı seçimleri olmadığını belirterek, "Bu seçimler, 'Söz konusunu vatansa gerisi teferruattır' seçimidir. Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa birlikte hareket etmek zorundayız. Biz önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Adıyaman'da meydana gelen depremde yaralananlara acil şifa diledi. Dün TBMM'nin açıldığı tarih olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, her kesimin temsil edildiği Meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi şeklinde tanımlandığını vurguladı. -"Ben Gazi Meclis, onlar aksak Meclis diyor" TBMM'deki konuşmasını yaparken, özellikle iktidar kanalında büyük rahatsızlık duyulduğunu savunan Kılıçdaroğlu, neden rahatsız olduklarını bildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben Meclisi savunuyorum, onlar tek adamı savunuyor. Ben Meclise Gazi Meclis diyorum, onlar aksak Meclis diyorlar. Ben her kesimin TBMM'de temsil edilmesini istiyorum onlar darbe yasalarının arkasına saklanıp yüzde 10 seçim barajı getirerek birilerinin Meclise gelmesini engellemek istiyorlar." diye konuştu.

TBMM'nin bir cuma günü açıldığına ve orada bütün tarafların olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, 19 Mart 1920'de Heyet-i Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir bildiri yayımladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, bu genelgenin 6 maddesinde, "Bu Meclis üyeliğine, her parti, zümre, cemiyet tarafından aday gösterilmesi caiz olduğu gibi, her ferdin de bu mukaddes çalışmaya fiilen katılmak için bağımsız adaylığını, istediği mahalde ilan etme hakkı vardır." hükmüyle herkese kapının açıldığını vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bu ne demek, Büyük Millet Meclisi, hiç kimsenin dışlanmadığı, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, kimsenin kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü dışlanmadığı, bayrak, vatan sevgisi olan, birlikte yaşama iradesini ortaya koyan herkesi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında davet etmiştir Gazi. Ben aynı duyguları dün ifade ettim." diye konuştu. -"Aynı kararlılıkla karşı çıkacağız" Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulundaki dünkü konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine karşı parlamentoda mücadele veren 107 milletvekiline şükranlarını sunduğunu ancak bu darbe girişimini fırsata çevirerek, 20 Temmuz sivil darbe yapmanın da kötü olduğunu, o darbeye izin verenlerin de çocuklarına kötü bir miras bırakacaklarını söylediğini anımsattı.

Bunu söylediği için AK Parti'lilerin kendisine kızdığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Ben söylemezsem görevimi yapmış olur muyum, sorumluluğumun gereğini yerine getirmiş olur muyu? Hayır. Biz 15 Temmuz darbe girişimine karşı nasıl yüreklice tavır aldıysak 20 Temmuz darbe girişimine de aynı kararlılıkla karşı çıkacağız." dedi. -"Kişisel hiçbir beklentim yoktur" Kılıçdaroğlu, önlerinde seçimler olduğuna işaret ederek, 24 Haziran seçimlerinin bir parti seçimi, kişisel kavga alanı, kişisel koltuk arayışı seçimleri olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, bu seçimlerin "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" seçimi olduğunu belirtti. Kişisel olarak hiçbir beklentisinin olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Çok şükür evim var, mütevazı evimde oturuyorum, aylığım var, çocuklarım büyüdü. Ama benim derdim ülke, Türkiye, bayrağım, vatanım. Vatanımda herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum." dedi. -"Dönem A, B Partisi dönemi değildir" Kılıçdaroğlu, geniş bir ittifakı ve birlikteliği sağlamak zorunda olduklarına değinen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün genelgesinin 6. maddesinde olduğu gibi herkesin, parlamentoda bir şekliyle yerini alması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, biz Cumhuriyetin kuruluşunda hangi değerler söz konusuysa 24 Haziran'a giderken aynı değerleri savunmak, aynı şekilde hareket etmek zorundayız. Çünkü devleti, adaleti kirlettiler, devlette adalet yok. Adalet mülkün, devletin temelidir. Adaleti yok ederseniz devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek, Cumhuriyetin kurucu ayarlarına yeniden dönmek için beraber mücadele etmek zorundayız. Dönem sen, ben dönemi değildir. Dönem, A, B Partisi dönemi değildir. Dönem vatanı kurtarmak, beraber hareket etme dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum; biz her türlü özveride bulunmaya hazırız. CHP olarak, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunuyoruz ve bulunmaya da hazırız. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini özgürce ifade edeceği bir Türkiye istiyoruz. Biz üniversiteleri susturulan değil, üniversiteleri bilgi üreten Türkiye istiyoruz. Vatandaşın korku içinde olduğu Türkiye değil cadde, sokağında, parkında, fabrikasında, evinde huzur içinde ve korkusuzca yaşamasını istiyoruz. Bunları sağlamak zorundayız. Bunları sağlamak için demokrasi için kimler bir araya geliyorsa birlikte hareket etmek zorundayız. Biz önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile cumhurbaşkanlığını alacağız."