CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasının ardından yapılan eleştirilere yönelik, "Kümeste yakalanan tilki gibi hep beraber saldırmaya başladılar. 'Vay efendim niye bunu yaptınız?" Niçin? Ben senin kumpasını bozacağım arkadaş. Sen beni tanımıyorsun. Sen kumpas yapacaksın, ben gözlerimi kapatacağım. Yemezler. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. O nedenle bütün ayarları bozuldu." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, haziranda yapılacak erken seçime çok iyi hazırlanacaklarını söyledi. Dünya çapında bir akademisyen olan Anayasa Hukuku hocası İbrahim Kaboğlu'nun pasaportuna el konularak yurt dışında ders vermesinin, uluslararası toplantılara katılmasının engellendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Anayasa Hukuku Uluslararası Derneğinin düzenlediği uluslar arası bir toplantının başkanlığını yapacak Kaboğlu'nun bu toplantıya katılamadığını belirtti. Bunun üzerine yüzlerce ülkeden gelen akademisyenlerin, Anayasa Hukuku hocalarının bir bildiri yayımladığını aktaran Kılıçdaroğlu, Fransa, İsviçre, Amerika, Avustralya, Finlandiya, Hollanda, Portekiz, Şili, Japonya, Arjantin, İtalya, Fas, Çin, Irak, Hindistan, Güney Kore gibi çok sayıda ülkenin bilim adamının Türkiye Cumhuriyeti hükümetini protesto ettiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki 'Efendim biz dünya lideriyiz.' Lidersen git bak bakayım burada konuşabiliyor musun? Sana söz veriyorlar mı burada? Sen, Türkiye'yi dünyadan küstürdün." diye konuştu.

Adaleti, hakkı, hukuku savunan, demokrasiden yana olan, kimliklere ve inançlara saygı duyan, 30'a yakın kitabı olan İhsan Eliaçık'ın isimsiz bir ihbar dilekçesi üzerine 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Eliaçık'a yurtdışı ve İstanbul dışına çıkış yasağı ile haftada iki gün karakolda imza atma kontrolünün getirildiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bundan sonra bunlar, 'Efendim biz demokratız, Türkiye'de demokrasi var, Türkiye'deki demokrasi Fransa'yı da İngiltere'yi de Amerika'yı da geçmiştir.' diyecek. Recep Bey, sen bunu bana değil, benim külahıma anlatacaksın. 23 Nisan'da benim konuşmamdan çok rahatsız oldular. Rahatsızlıkları üzerine de Grup Başkanvekilimiz onlara cevap verdi ama yukarıda oturan Bay Recep bundan büyük bir alınganlık göstermiş. Ne diyor Özgür Özel için? 'Ben aşağıda olsaydım, ona sadece ağzının payını değil, ona verilmesi gereken dersin büyüğünü verirdim.' diyor. Recep Bey, sen zaten oraya layık değilsin ki senin yerin aşağı. Bugün de konuşmuş, 'Sadece ağzının payını vermem, verilmesi gereken en büyük dersi veririm.' Niye karşıma çıkmıyorsun? Çık da kim kimin ağzının payını veriyormuş, ben 80 milyona göstereyim."

- "Sana tarih kitabı göndereyim" Kılıçdaroğlu, hafta sonu Silifke'de Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldığını hatırlatarak, Yörük Türkmen geleneğinin önemine işaret etti. Yörük Türkmenlerini "Türkiye'nin çimentosu" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, onlarla beraber olmaktan onur, gurur duyduğunu dile getirdi. Kadim Anadolu kültürünün yaşatıldığı Yörük Türkmen çadırlarının zulme, zalime karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu çadırların Dadaloğlu'nun, Köroğlu'nun, Yörük Ali Efe'lerin, Kuvayimilliyecilerin çadırı olduğunu vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Yörüklerin ve Türkmenlerin zulme ve baskıya tarihin her döneminde karşı çıktığını ifade ederek, "Zulme ve baskıya karşı çıkanların benim başımın üstünde yeri vardır. Bugün Bay Recep diyor ki 'Vay efendim Kılıçdaroğlu gitti, orada konuştu.' Evet konuştum. 'Efendim, Yörüklere, Türkmenlere zulüm yapıldı.' Evet yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ben ne yapayım? Sana tarih kitabı göndereyim, oku o zaman." diye konuştu. - "Onlar Firavun'dan yana, biz Musa'dan yanayız"

"Şimdi beni, yanında doktoru kesin dinliyordur." diyen Kılıçdaroğlu, Dadaloğlu'nun "Kalktı göç eyledi Avşar elleri" şiirini okudu. Dadaloğlu'nun, Köroğlu'nun unutulamayacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Niye Köroğlu? Bolu Beyi zulmetmeseydi Köroğlu çıkar mıydı? Padişah zulmetmeseydi Dadaloğlu çıkar mıydı? Sen tarihi bilmiyorsan ben ne yapayım?" ifadesini kullandı. Bütün Yörük Türkmenlere "Sizin için, Yörük Ali Efe nasıl çalışıyorsa, sözüm söz Yörük Ali Efe gibi çalışacağım. Yine sözüm söz, Dadaloğlu nasıl zulme karşı çıktıysa Kılıçdaroğlu olarak ben de her türlü zulme karşı çıkacağım." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmenlere en çok güvenenin, onların ne olduğunu çok iyi bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi. Atatürk'ün "Arkadaşlar, gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez." dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, Anadolu'nun görkemli tarihini de zulme karşı isyanları da Firavun'u da Musa'yı da bildiklerini kaydetti.

"Onlar Firavun'dan yana, biz Musa'dan yanayız. Biz, Musa'yı baştacı yaparız, onlar Firavun'u överler." diyen Kılıçdaroğlu, Firavun kültüründen gelenlerin, Musa'yı anlayamayacağını ifade etti. - "Sana o yolu kim açtı" Kılıçdaroğlu, CHP'nin ezber bozduğunu, 15 milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçtiğini hatırlatarak, "Kümeste yakalanan tilki gibi hep beraber saldırmaya başladılar. 'Vay efendim niye bunu yaptınız?' Niçin? Ben senin kumpasını bozacağım arkadaş. Sen beni tanımıyorsun. Sen kumpas yapacaksın, ben gözlerimi kapatacağım. Yemezler. Demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. O nedenle bütün ayarları bozuldu. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar, her türlü hakareti yapıyorlar." diye konuştu. Gönüllerinin, yüreklerinin demokrasiden, insan haklarından, beraber yaşamaktan yana olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Benim gibi düşünmeyenle de ben bir masada oturup çay, kahve içmeliyim, yemek yemeliyim, Türkiye'nin sorunlarını konuşabilmeliyim. Biz kavgadan, gerginlikten yana değiliz. Biz kendi ülkemizde barıştan ve huzurdan yanayız. O nedenle demokrasiye kumpas kurdular, açığa çıkardık. Kümesteki tilkiler gibi saldırıyorlar ama yemezler. İstedikleri gibi saldırsınlar. Bu kararı niye aldık? Tarihsel süreç içerisinde CHP'nin kültürünü de o zat öğrensin diye anlatıyorum. Merhum Erdal İnönü ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti 1987 yılında Türkeş'in, Ecevit'in, Demirel'in ve Erbakan'ın siyasi yasaklarının kaldırılması için mücadele etti. Biz de aynı kültürden geliyoruz. 'Kimse siyasi yasaklı olmasın' diye. Aynı şekilde beyefendi unutmuş herhalde, arada bir diyor ya 'Bana muhtar bile olamazsın diyorlardı, ben geldim Cumhurbaşkanı oldum' diye. Sana o yolu kim açtı? CHP açtı. Anayasa değişikliğini kim yaptı? CHP yaptı. Seni sevdiği için mi? Hayır. Demokrasi için yaptı bunu. O nedenle bizi anlayamazlar."

- "Önce demokrasiyi sağlayacağız" Kılıçdaroğlu, 2016'da Ahmet Davutoğlu'nun yüzde 49,5 oy aldığını hatırlatarak, "Dönemin Başbakanı Davutoğlu'nu saraya çağırdılar. Dedi ki beyfendi 'Gel milyon Ali, afedersin Binali, şu senin Bakanlar Kurulu listen. Şu da hükümet programın hadi sen başbakansın.' Davutoğlu'nu kapının önüne koydular. Davutoğlu'nun hakkını kim savundu? Biz savunduk. Niye savunduk? Demokrasi için savunduk. Yüzde 49,5 oy alan bir partinin genel başkanı, bir kişinin iki dudağıyla kapının önüne konamazdı." dedi. Başbakanlıktan alınan Ahmet Davutoğlu'nu kendilerinden başka savunan olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Neden? Beyden korkuyorlar, zattan korkuyorlar, Recep Bey'den korkuyorlardı." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "O diyor ki 'Ben konuşursam kesin CHP de korkar'. Sevgili Recep Bey, gözünü sevdiğim Recep, bizim Kuvayimilliye ruhundan geldiğimizi hala anlayamadın mı? Hala kavrayamadın mı? Biz, bu nedenle 15 arkadaşımıza görev verdik, 15 arkadaşın da gözlerinden öpüyorum. Bir daha bilsinler, Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometreyi niye yürüdük? Adalet, demokrasi için yürüdük. 'Niye yürüyorsunuz? Adalet var' diyemiyorlardı. İstanbul'a vardığımızda 1 milyonu aşkın vatandaşımızla karşı karşıya geldik. Onlara şunu söylemiştim; 'Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır'. Evet bizim ilk adımımızdır. Gittiğimiz yer ayıpsız ve noksansız bir demokrasiyi sağlamaktır. Ayıpsız ve noksansız bir demokrasiyi sağladığımızda bizim yürüyüşümüz artık başka bir alana, çağdaş uygarlığa evrilecektir. Önce demokrasiyi sağlayacağız."