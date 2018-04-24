CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "105 maddeden oluşan muhtarlık kanun taslağı hazırladık. Bunu bütün muhtar arkadaşlarımıza gönderecek, görüşlerini alacak, gelen önerilerle bunu düzelteceğiz. Ve bize yetki verirseniz muhtarlık temel kanunu çıkaracağız. Muhtarlar demokrasinin ana omurgası olacaklar." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren, vaatlerini yerine getirmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, vatandaşın durumunun her gün daha geriye gittiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Referandumda ne diyorlardı? 'Evet çıkarsa ekonomi şaha kalkacak' diyorlardı. Bugün geldimiz noktada gördük şaha kalkan dolar oldu, avro oldu. 'Ekonomi şahlanacak' dediler, milletin 250 gramlık ekmeği 200 grama düştü." diye konuştu. 21. yüzyılın Türkiyesi'nde borçlarını ödeyemediği için intihar edenlerin bulunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Ben bu Recep'e nasıl sormayayım, arkadaş sen badem sütüyle besleniyorsun, bu vatandaş intihar etmek zorunda kalıyor. Vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu beyefendi açıklama yapıyor, 'Kimi firmaların ve vatandaşların varlıklarını yurt dışına çıkardıkları söyleniyor. Bu doğru değildir' diyor. Ama bir de tehdit var içinde; 'Yurt dışına para çıkarmaya tevessül edenleri affetmeyeceğiz' diyor. Ben de dedim tamam; çağıracak Bilal'i, enişteyi, damadı, özel kalem müdürünü, 'Beyler siz bunu nasıl yaptınız?' Bu Man adasında utanmadan, sıkılmadan bir sterline şirket kurulacak, 15 milyon doları buraya göndereceksin. Herhalde bunlara bir şey söyleyecek. Bekliyoruz ne diyeceğini. Son 15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ödediği faiz, 150 milyar dolar. Söylediğim doğru değilse, 'Ey Kılıçdaroğlu bu 150 milyar doları biz ödemedik' de. Diyemiyor. Çünkü ödedi. İçeride bir avuç kişiye 675 milyar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti dünyanın en pahalı faiziyle yurt dışından borç alıyor. Arıyor. Ona rağmen istediği kadar borç para bulamıyor. Yakayı tefeciye kaptıran bir hükümetten bu memlekete fayda gelmez. Yakayı tefeciye kaptıran bir adam ister badem sütü, ister badem balı, ister bademli kek yesin ondan bu memlekete hayır gelmez."

- "Muhtarlık demokrasinin temel taşı" Konuşmasının bir bölümünü muhtarlara ayıran Kılıçdaroğlu, muhtarların geniş kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu savundu. "Muhtarlık demokrasinin temel taşı." diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu topraklarda yapılan ilk seçimin Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1833 yılında gerçekleştirilen muhtarlık seçimi olduğunu anımsatarak, 1933 yılında da ilk kez bir kadın muhtar olarak seçilen Gül Esin'i de andı. Kılıçdaroğlu, bugüne kadar muhtarlara gerekli önem ve değerin verilmediğini ileri sürerek, CHP'nin muhtarlık kurumunu demokrasinin ana omurgası haline getirmek için hazırladığı çalışmayı anlattı. Bunun ilk koşulu olarak muhtarlarla ilgili yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Niye muhtarların bir temel kanunu yok? 105 maddeden oluşan muhtarlık kanun taslağı hazırladık. Bunu bütün muhtar arkadaşlarımıza gönderecek, görüşlerini alacak, gelen önerilerle bunu düzelteceğiz. Ve bize yetki verirseniz muhtarlık temel kanunu çıkaracağız. Muhtarlar demokrasinin ana omurgası olacaklar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hazırladıkları taslak hakkında bilgi verdi. Muhtarlık seçimleri için de birleşik oy pusulası esası getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, devlet tarafından yapılan muhtarlık evleri kuracaklarını, muhtarların burada hizmet vereceğini bildirdi. Muhtarlara çalışmalarında yardımcı olmak üzere belediyeler veya il özel idarelerince birer kişinin görevlendireceğini anlatan Kılıçdaroğlu, bu kişilerin aylıklarının da muhtarlık bütçesi oluşuncaya kadar yine belediyeler veya il özel idaresince ödeneceğini kaydetti. - "Köy Tüzel kişilikleri yeniden inşa edilecek" "Köy Tüzel kişilikleri yeniden inşa edilecek." diyen Kılıçdaroğlu, sosyal yardımların da kesinlikle muhtarlar aracılığıyla dağıtılacağını belirtti. Bir yerleşim bölgesindeki gerçek ihtiyaç sahiplerini en iyi muhtarların bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ayrıca muhtarların siyasi parti kimliği altında seçime girmeyen tarafsız kişiler olduğunu ifade etti. Mahalleye ilişkin bir karar alınacaksa o kararın görüşüleceği belediye meclisinde muhtarın söz ve karar sahibi olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların bir kamu kurumu olarak belediye kanununda yer alacağını vurguladı.