CHP TBMM Grup Toplantısı

Romanlara da seslenen Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ikinci sınıf vatandaş kabul etmediklerini, herkesin gözlerinde birinci sınıf vatandaş olduğunu anlattı.

Kılıçdaroğlu, 16 yıl istemediklerini, ilk iki yılda engellilerin bütün sorunlarını çözeceklerini vurgulayarak, sorunların da çözümün de belli olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "İrade onlarda yok, bizde var." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşleri sırasında telefonlarının dinlendiğini savunarak, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu ahlaksızlığın ortağı değilsen bizi dinleyenleri ortaya çıkarmak zorundasın. Bu casus programı, Alman hükümetinin izni olmadan başka bir ülkeye satılamaz. Gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya'da dava açacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere ziyareti öncesi havaalanında yaptığı, "Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Bunu bir defa başarmamız lazım." açıklamasını değerlendirdi.

Faizi artırma, tefecilere faiz ödeme konusunda gelmiş geçmiş devlet yöneticilerinden bir numarasının Erdoğan olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok faizi ödeyen kişi. Eğer hakaret olarak kabul ediyorsa hemen dava açsın, bütün bilgileri hakimin önüne koyacağım. Dava açabilir mi, açamaz. Doğru olunca açamıyor. Şöyle yapabilir; 'Ben bir dava açayım, Kılıçdaroğlu konuşmasın.' diye. Konuşacağım, tefecilerden bu memleketi kurtarıncaya kadar konuşacağım.

'24 Haziran'dan sonra' diyor. Elbette 24 Haziran'dan sonra bunların hepsini düzelteceğiz. Neden; Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak, güçlü demokrasi, parlamenter sistem gelecek, faizi alaşağı edeceğiz. Bu kadar basit. '24 Haziran'dan sonra' diyor, doğru. 24 Haziran'dan önce 16 yılı gördük, ne olduğu belli, senin düzeltemeyeceğin de kesin. 24 Haziran'dan sonra sen zaten olmayacaksın. Yeni, düzgün, tuttuğunu koparan, söylediğinin arkasında duran bir cumhurbaşkanı olacak, halkın adamı olacak, halk için, milleti için çalışacak. Tefecilere taviz vermeyecek, ekonomiyi düzeltecek, işçinin, emekçinin, memurun, çiftçinin yanında duracak, çetelere izin vermeyecek, çetelere af getirmeyi hiç düşünmeyecek. Güzel ve doğru bir şey söylemiş; '24 Haziran'dan sonra tablo değişecek' diyor. Gerçekten değişecek, bu itirafı dolayısıyla da Sayın Erdoğan'ı yürekten kutluyorum. 12 Haziran 2011'de 'faizleri, enflasyonu, avroyu, doları düşüreceğiz.' dediler olmadı. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015'de, 16 Nisan referandumunda söylediler olmadı. Bu sefer millet olaya el koyuyor, İnce'yi seçiyor. 25 Haziran'da güzel bir Türkiye doğacak."