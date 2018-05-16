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CHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 05:05 | Son Güncelleme

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: (1) - "Ortadoğu'da Amerika artık arabulucu olma rolünü tümüyle kaybetmiştir. Çünkü taraftır. İsrail hükümetinden yana taraftır. Dolayısıyla ABD yönetiminin, Trump yönetiminin Ortadoğu'ya barış getirme şansı artık yoktur. Trump yönetimi Ortadoğu'ya kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık" - "Amerika'da kendi iç sorununu çözemeyen bir başkan, sorunu gündemden düşürmek için İsrail'le ilgili başka politikaları yürürlüğe koydu. 18 yıldır başkana verilen yetki kullanılmadı. Tel Aviv'den Kudüs'e Amerika'nın büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki Sayın Trump da bunu uygulamasın" - "Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamıyorsun, 'Tanımıyorum, ben istediğimi yaparım.' diyorsun. İstediğini yaparsan tarihe kanlı Pazartesileri mal edersin, başka bir şey yapmazsın ve insanlık tarihi seni yaşam boyu lanetler"

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'da Amerika artık arabulucu olma rolünü tümüyle kaybetmiştir. Çünkü taraftır. İsrail hükümetinden yana taraftır. Dolayısıyla ABD yönetiminin, Trump yönetiminin Ortadoğu'ya barış getirme şansı artık yoktur. Trump yönetimi Ortadoğu'ya kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, Filistin'de hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Kürsüye, boynuna taktığı Kubbet-üs Sahra çizimi Türk bayraklı atkı ile çıkan Kılıçdaroğlu, dün dünya tarihinin önemli olaylarından birisinin yaşandığını, Filistin'de 60'a yakın kişinin katledildiğini, 3 bine yakın insanın yaralandığını hatırlattı.

İnsanın değerinin bilinmesi ve adaletin sağlanması gereken, bilimin ve teknolojinin geliştiği 21. yüzyılda bulunulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, gelinen noktada Filistin halkına yapılanan açıkça bir zulüm ve katliam olduğunu vurguladı.

Katliamı yapanları, zulüm edenleri şiddetle kınayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Beklerdik ki bütün dünya ayağa kalksın. Gördüğümüz tablo şudur; Amerika'da kendi iç sorununu çözemeyen bir başkan, sorunu gündemden düşürmek için İsrail'le ilgili başka politikaları yürürlüğe koydu. 18 yıldır başkana verilen yetki kullanılmadı. Tel Aviv'den Kudüs'e, Amerika'nın büyükelçiliği taşındı. Gönül isterdi ki Sayın Trump da bunu uygulamasın. Hem diyeceksiniz ki 'Bizim ülkemizde demokrasi var, Birleşmiş Milletler Amerikan topraklarında, İnsan Hakları Beyannamesi orada dillendiriliyor', öbür taraftan aynı coğrafyadan Ortadoğu'ya müdahale ediyorsunuz. Ortadoğu'nun kan gölü olmasına sessiz kalmanın ötesinde, teşvik ediyorsunuz. Pimi çekilen bir bombayı Ortadoğu'nun kalbi olan Kudüs'e yerleştirdiler."

Kılıçdaroğlu, dünün, tarihe "kanlı Pazartesi" olarak geçeceğinin altını çizerek, "Kanlı Pazartesi'yi hiçbir Ortadoğulu ve hiçbir dünyalı unutmamalıdır. Bir tarafta ellerinde en gelişmiş silahlar, öbür tarafta sadece ve sadece barış isteyen, kendi topraklarını isteyen bir Filistin halkı var ve siz o gelişmiş silahlarla acımasızca insanları tarıyorsunuz, katlediyorsunuz. Bu mudur insanlık, bu mudur ahlak, bu mudur adalet?" ifadesini kullandı.

"21. yüzyılda bu kavramlar nasıl oldu da bu kadar değersizleşti, nasıl oluyor da Ortadoğu kan gölüne düşünüyor." sorusunu yönelten Kemal Kılıçdaroğlu, Trump'ın bunu kendi ülkesinde bilim adamlarına, insan hakları aktivistlerine sormasını istedi.

- "Günah değil mi"

Ortadoğu'da barışın olmasını istediklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, bu barışın silahla, kavgayla olmayacağını vurguladı. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler kararlarını uygulamıyorsun, 'Tanımıyorum' diyorsun. 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını tanımıyorum. Ben istediğimi yaparım.' diyorsun. İstediğini yaparsan tarihe kanlı Pazartesileri mal edersin, başka bir şey yapmazsın ve insanlık tarihi seni yaşam boyu lanetler. Bıkmadık mı insanların öldürülmesinden? Yazık, günah değil mi o insanlara? 70 yıldır kendi vatanları için mücadele ediyorlar. Bir insanın kendi vatanı için mücadele etmesi kadar doğal hangi hak olabilir?"

Filistinlilerin vatanları için mücadele ettiğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da mültecilerin olduğuna dikkati çekti.

"Kendi toprağında insan mülteci olabilir mi, kendi toprağında ikinci sınıf vatandaş olabilir mi, kendi toprağında ötekileştirilen kişi olabilir mi?" diye soran Kılıçdaroğlu, Filistinlilerin kendi vatanını, coğrafyasını, kadim Ortadoğu kültürünü, Kudüs'ü savunmak istediğini söyledi.

- "Kimse demokrasi dersi vermesin"

Kılıçdaroğlu, acımasızca o insanların üzerine kurşun yağdıranları tarihin asla unutmayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"O gencecik çocukların ellerinde silahı yok, tankları, topları, tüfekleri yok. Sadece ve sadece slogan atıyorlar, yürüyüş yapıyorlar ve mücadele ediyorlar. Buna bile tahammülleri yok. Kimse bundan sonra kalkıp da dünyaya demokrasi dersi vermesin. Her demokrasi dersi verdiklerinde onlara kanlı Pazartesi'yi hatırlatmak insanlığın temel görevlerinden birisi olmak zorundadır. Artık bunu yapacağız. Ortadoğu'da Amerika artık arabulucu olma rolünü tümüyle kaybetmiştir. Çünkü taraftır. İsrail hükümetinden yana taraftır. Dolayısıyla ABD yönetiminin, Trump yönetiminin Ortadoğu'ya barış getirme şansı artık yoktur. Trump yönetimi Ortadoğu'ya kanı ve gözyaşını, ölümleri getirir artık."

Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilmesini doğru bulduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, aynı kültürün paylaşıldığı, aynı coğrafyada birlikte yaşanan insanların katledilmesi karşısında Türkiye'nin susmasının doğru olmadığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Yasımızı tutacağız ama asla ve asla unutmayacağız. Her Filistinli kendi bayrağı, toprağı için mücadele ediyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Filistinli kardeşlerinin sonuna kadar yanında olacaktır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM GRUP TOPLANTISI

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