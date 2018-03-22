CHP Tekirdağ Saray ilçe başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ İl Yönetimi, Saray ilçesi İlçe Başkanı Demir Ali Demirel’i görevinden uzaklaştırdı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Saray ilçesi CHP İlçe Başkanı Demir Ali Demirel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir habere yaptığı yorumda "İl Başkanı yalan söylüyor" ifadesini kullandı. Demirel, sosyal medya üzerinden kullandığı ifade sonrası hakkında başlatılan disiplin süreci sona erinceye kadar il yönetimi tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Saray İlçe Başkanlığı görevini İlçe Sekreteri Erol Gürler’in yerine getireceği açıklandı.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum