CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu, çocuk ve kadınlara yönelik istismarın son yıllarda arttığına dikkat çekerek, milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın, kadınlara ve çocuklara tanınması gerektiğini söyledi.

Tokat Cumhuriyet Halk Partisi binasında yapılan açıklamaya, partili kadınlarla birlikte il yönetiminde bulunan erkekler de katıldı. Tüm yurtta eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını Tokat İl Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu okudu. Gündoğdu, "Özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel taciz suçları dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. 2006 yılında toplamda çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 3 bin 778 karar verilmiştir. Cinsel taciz suçlarında verilen kararlar artış gösterirken, mahkumiyet sayılarındaki düşüş ise dikkati çekiyor. 2007’de cinsel taciz davalarının yüzde 47.7’sine mahkumiyet kararı verilirken, 2016’da ise bu rakam 36.5’e düşüyor. Bugün milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın, esasen kadınlar ve çocuklara tanınması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.