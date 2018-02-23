CHP Tokat Milletvekili Durmaz:

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer özelleşecekse mutlaka üretici birliklerine verilmeli." dedi.

Durmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından olan şeker fabrikalarından 14'ünün özelleştirileceğini belirtti.

Üretici kooperatiflerinin bu fabrikaları almaya talip olmasına karşın, özelleştirme ihalelerine nişasta bazlı şeker üreticilerinin ve yabancı şirketlerin Türkiye'de üretim yapan temsilcilerinin gireceğini ifade eden Durmaz, "Hiç değilse bu noktada, üreticiyi, köylüyü, çiftçiyi boğmayın, boğdurmayın. Sadece kooperatiflere, çiftçiye yönelik bir düzenleme ile bu satışı bu hale getirip bu ülkenin insanına da doğal şeker yemeyi layık görün." diye konuştu.

Kürsüde Turhal Şeker Fabrikasında, şeker pancarından üretilmiş şekerleri gösteren Durmaz, CHP milletvekillerinin ve teşkilatlarının yarından itibaren ülke bazında bu konuyla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Kadim Durmaz, bir taraftan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, nişasta bazlı şekerlerin insan sağlığına zararlı olduğuna dair rapor hazırladığını, diğer taraftan şeker fabrikalarının özelleştirildiğini belirtti.