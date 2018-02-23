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CHP Tokat Milletvekili Durmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 12:21 | Son Güncelleme

"Şeker fabrikalarının özelleşmemesi lazım. Eğer özelleşecekse mutlaka üretici birliklerine verilmeli"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer özelleşecekse mutlaka üretici birliklerine verilmeli." dedi.

Durmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından olan şeker fabrikalarından 14'ünün özelleştirileceğini belirtti.

Üretici kooperatiflerinin bu fabrikaları almaya talip olmasına karşın, özelleştirme ihalelerine nişasta bazlı şeker üreticilerinin ve yabancı şirketlerin Türkiye'de üretim yapan temsilcilerinin gireceğini ifade eden Durmaz, "Hiç değilse bu noktada, üreticiyi, köylüyü, çiftçiyi boğmayın, boğdurmayın. Sadece kooperatiflere, çiftçiye yönelik bir düzenleme ile bu satışı bu hale getirip bu ülkenin insanına da doğal şeker yemeyi layık görün." diye konuştu.

Kürsüde Turhal Şeker Fabrikasında, şeker pancarından üretilmiş şekerleri gösteren Durmaz, CHP milletvekillerinin ve teşkilatlarının yarından itibaren ülke bazında bu konuyla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Kadim Durmaz, bir taraftan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, nişasta bazlı şekerlerin insan sağlığına zararlı olduğuna dair rapor hazırladığını, diğer taraftan şeker fabrikalarının özelleştirildiğini belirtti.

Özelleştirilmesi düşünülen şeker fabrikalarının bulunduğu yerlerin sürekli göç veren yerleşimler olduğuna dikkati çeken Durmaz, fabrikaların özelleştirilmesiyle bunun daha da artacağını dile getirdi.

Durmaz, "Bizim milli bir Şeker Kurulumuz vardı. Bu kurulun 7 kişilik yöneticisinden biri, ne acı ki Amerikan Cargill şirketinin Türkiye'deki temsilcisiydi. Bizim milli Şeker Kurulumuz, 18 ay hiç toplanamadı. Ne kadar nişasta bazlı şeker üretildiği, bu ülkeye ithalat yoluyla ne kadar şekerin girdiği bilinmiyor." dedi.

Hükümetin, şeker fabrikaları konusundaki politikasından geri adım atması gerektiğini savunan Durmaz, şeker pancarının Türkiye için kıymetli bir ürün olduğunu vurguladı.

"Şeker fabrikalarının özelleşmemesi lazım. Eğer özelleşecekse mutlaka üretici birliklerine verilmeli." değerlendirmesinde bulunan Durmaz, basın toplantısının ardından, gazetecilere, Turhal Şeker Fabrikasında şeker pancarından üretilen doğal şeker verdi.

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