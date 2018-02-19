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CHP Trabzon Milletvekili Pekşen:

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 14:44 | Son Güncelleme

(Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi) Bu ihaleyi, Türkiye'de herkesin sorgulamasını tavsiye ediyorum. Biz tabii ki bunu şimdiden sorgulamaya başlayacağız, bununla ilgili yasal ne yükümlülük varsa hiç tereddütsüz yerine getirmeden kaçınmayacağız"

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesine ilişkin "Bu ihaleyi, Türkiye'de herkesin sorgulamasını tavsiye ediyorum. Biz tabii ki bunu şimdiden sorgulamaya başlayacağız, bununla ilgili yasal ne yükümlülük varsa hiç tereddütsüz yerine getirmeden kaçınmayacağız." dedi.

Pekşen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin rüzgar enerji potansiyelinin en yüksek olduğu Çeşme Alaçatı'da havalimanı yapılacağını anımsatarak, burada rüzgar türbini kurulma şansının kalmayacağını savundu.

Çeşme Alaçatı Havalimanı yapımında yolcu değil ciro garantisi verildiğini belirten Pekşen, "Yarım saatlik mesafede Türkiye'nin yolcu kapasitesi en büyük Adnan Menderes Havalimanı'nda varken Türkiye'nin en büyük rüzgar potansiyeli olan bir yere bu havalimanı niçin yapılıyor?" diye sordu.

İki aylık ihale hazırlık sürecinde, firmaların teklif hazırlamasının zor olduğunu anlatan Pekşen, "Teklif verecek firma bunları 2 ay içerisinde nasıl tedarik edecek ve buranın kredisini 2 ay içerisinde nasıl oluşturacak? Teklifini iki ay içerisinde nasıl sunacak? Bütün bunlar gösteriyor ki bu çok önceden planlanmış bir yandaşa, planlı, organize bir ihale süreci. Bu tam bir ihaleye fesat karıştırma süreci, hiçbir masumiyeti, haklılığı ve savunulabilir yanı yok. Bu ihaleyi Türkiye'de herkesin sorgulamasını tavsiye ediyorum. Biz tabii ki bunu şimdiden sorgulamaya başlayacağız, bununla ilgili yasal ne yükümlülük varsa hiç tereddütsüz yerine getirmeden kaçınmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen Çeşme Alaçatı Havalimanı

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