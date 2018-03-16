CHP Trabzon Milletvekili Pekşen:

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Dünyanın bütün hukuk düzenlerinde bu ittifak yasasının adı; muvazaadır. Kanuna karşı hile ile tutunmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Pekşen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bir Sayıştay raporunda geçen "500 milyon oy zarfı basımına" ilişkin bir bilgiyi paylaştıklarını ve ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklama yaptığını anımsattı.

YSK'nın, Devlet Malzeme Ofisine yazdığı talep yazısını yayınlayamadığını belirten Pekşen, "Sayıştay denetçileri, lakırtı üzerine rapor düzenlemezler. Orası Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisidir. Kesin olduğuna inanmadıkları hiçbir konuyu kayıt altına almazlar. Orası Yüksek Seçim Kurulu değil, orası bir itibar müessesesi. Bir kez daha soruyorum; '500 milyon oy gerçek değildir' diyorlarsa talep yazılarını kamuoyu ile paylaşsınlar." diye konuştu.

"Seçim ittifakı" teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsatan Pekşen, "Dünyanın bütün hukuk düzenlerinde bu ittifak yasasının adı; muvazaadır. Kanuna karşı hile ile tutunmaya çalışıyorlar." görüşünü savundu. Türkiye'nin seçim sürecine hazırlanmaya başladığını iddia eden Pekşen, "Gündem bellidir. Bu gidiş AKP'nin gidişidir." dedi.