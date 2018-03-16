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CHP Trabzon Milletvekili Pekşen:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

"Dünyanın bütün hukuk düzenlerinde bu ittifak yasasının adı; muvazaadır. Kanuna karşı hile ile tutunmaya çalışıyorlar"

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Dünyanın bütün hukuk düzenlerinde bu ittifak yasasının adı; muvazaadır. Kanuna karşı hile ile tutunmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Pekşen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bir Sayıştay raporunda geçen "500 milyon oy zarfı basımına" ilişkin bir bilgiyi paylaştıklarını ve ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklama yaptığını anımsattı.

YSK'nın, Devlet Malzeme Ofisine yazdığı talep yazısını yayınlayamadığını belirten Pekşen, "Sayıştay denetçileri, lakırtı üzerine rapor düzenlemezler. Orası Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisidir. Kesin olduğuna inanmadıkları hiçbir konuyu kayıt altına almazlar. Orası Yüksek Seçim Kurulu değil, orası bir itibar müessesesi. Bir kez daha soruyorum; '500 milyon oy gerçek değildir' diyorlarsa talep yazılarını kamuoyu ile paylaşsınlar." diye konuştu.

"Seçim ittifakı" teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini anımsatan Pekşen, "Dünyanın bütün hukuk düzenlerinde bu ittifak yasasının adı; muvazaadır. Kanuna karşı hile ile tutunmaya çalışıyorlar." görüşünü savundu. Türkiye'nin seçim sürecine hazırlanmaya başladığını iddia eden Pekşen, "Gündem bellidir. Bu gidiş AKP'nin gidişidir." dedi.

- "Hiçbir zaman boykottan yana olmadım"

Pekşen, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Genel merkezin aksine Haluk Pekşen halen seçimi boykottan yana mı?" sorusuna Pekşen, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir zaman boykottan yana olmadım. Memlekette olağanüstü hal var. Sandıktaki seçmen gözüken 2 milyon 500 bin sahte, ne kadar da üretildiğini bilmediğimiz vatandaşlık numarasıyla seçmen var. Oy pusulaları mühürsüz, 500 milyon zarf basılı, bu durumda hukuka uyarlı bütün siyasi mücadele yolları masadadır. Bunlardan birisi de tümüyle bir boykot seçeneği bile olabilir, dedim. Yani önünde bir sürü koşul söyledim. Bu koşulları niye yok sayıyoruz arkadaşlar? Koşulları niye görmezden geliyoruz?"

YSK'nın "500 milyon oy zarfı basıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptığının anımsatılması üzerine Haluk Pekşen, "YSK'nın zarf sayısına ilişkin ben bir değerlendirme yapmadım. Sayıştay, '500 milyon zarf talebinizin nedeni nedir?' diyor. YSK, benim kamuoyu ile paylaştığım Sayıştay raporunu reddediyor. 'Doğru değildir' diyor. O zaman talep yazınızı yayınlarsınız. 'Niçin 500 milyon' sorusunu Sayıştay soruyor, ben sormuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haluk Pekşen seçim zarfı

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