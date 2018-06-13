CHP, TRT'deki konuşma hakkını kullanmayacak

ANKARA, (DHA) - CHP Genel Merkezi'nce TRT tarafından cumhurbaşkanı adaylarına tanınan konuşma hakkının kullanılmayacağı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "TRT'nin kendisine bağlı radyo ve televizyonlarının tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapması, objektif yayın ilkelerine uymaması, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmaması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından YSK'ya ve TRT'ye bildirdi" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzasıyla YSK'ya ve TRT'ye gönderilen dilekçelerde ise kuruma bağlı radyo ve televizyonların tümünde şu ana dek taraflı yayın yapıldığı, objektif yayın ilkelerine uyulmadığı, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranılmadığı kaydedilerek, 11 Haziran 2018 tarihinde çekimleri yapılan ve 17 Haziran 2018 tarihinde yayınlanması planlanan açıklamaların TRT'de yayınlanmasından vazgeçtikleri belirtildi.



PARTNER Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka