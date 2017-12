CHP Tunceli İl Başkanı Güder, Ak Parti kongresine katıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Ak Parti İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi'ne Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra, CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder de katıldı. Salonda bir konuşma yapan Cevdet Yılmaz, kongreyi baştan sona kadar izleyen CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder'e teşekkür etti.

Ak Parti Tunceli İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder de katıydı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşması sırasında, kongreyi başından sonuna kadar izleyen CHP İl Başkanı Güder'e konuşmasında teşekkür etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi bir yandan ülkeyi büyütmeye çalışırken, diğer yandan terörle mücadele edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmeye, istihdam sağlamaya, üretimimizi artırmaya, insanımıza iş bulmaya, aş bulmaya çalışıyoruz. Türkiye, 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu hain darbe girişiminin yapmış olduğu tahribatı Türkiye kısa zamanda atlattı ve 2017'ye çok güçlü bir şekilde girdi. Dünyayı, Avrupa'yı kıskandıracak büyüme rakamlarına ulaştık. En son 3'üncü çeyrekte de dünyada rekor kırarak 11.1 gibi önemli bir büyüme rakamını yakaladık. Türkiye'de her yıl 1 milyona yakın insanımız iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon gencimize iş bulmak, aş bulmak zorundayız. Onun için her yılda yüzde 5'lerin üzerinde bu ülke, büyümek zorunda. Son 7 yılda Türkiye olarak 6 milyon 600 bin insanımıza iş bulmuşuz, aş bulmuşuz, onları işe yerleştirmişiz."