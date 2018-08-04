HABER

CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu'nun hastaneye kaldırılması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2018 01:08 | Son Güncelleme

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan: - "Durumu çok iyi, inşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza döner. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz merak etmesin" - Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ: - "MR neticesinde beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu beynin o bölgesinin beslenmemesine bağlı, sağ tarafında felçlik demeyelim de kuvvet kaybı gelişti. Şu anda kontrol altında"

ELAZIĞ (AA) - CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Durumu çok iyi, inşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza döner. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz merak etmesin." dedi.

Şaroğlu'nu, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde ziyaret eden Kaplan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaplan, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şaroğlu'nun rahatsızlığını duyar duymaz hastaneye geldiklerini söyledi.

Şaroğlu'nun helikopterle Tunceli'den Elazığ'a getirildiğini belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Burada yapılan tetkikler neticesinde beynindeki bir kılcal damarda tıkanmanın olduğunu ve bunun da yapılacak bir müdahalenin söz konusu olmadığını, ilaçla tedavi edilebileceğini öğrendik. Eğer ilaçla tedavi netice vermezse stentle bu işin giderileceği belirtildi. Durumu şu anda iyi, şuuru açıktır."

Kaplan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile çok sayıda milletvekilinin aradığını belirterek, "Durumu çok iyi, inşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza döner. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz merak etmesin. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da Şaroğlu'na acil müdahalenin ardından gerekli tetkiklerin yapıldığını söyledi.

Şu an için herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek olmadığını belirten Demirdağ, şunları kaydetti:

"MR neticesinde beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu beynin o bölgesinin beslenmemesine bağlı, sağ tarafında felçlik demeyelim de kuvvet kaybı gelişti. Şu anda kontrol altında. Başlanan tedavi pratik olarak kan sulandırıcı tedavi ve diğer destek tedavisi şeklinde. Şu anda ilgili uzman arkadaşlar hastamızın başındalar, takip ediyorlar."

Şaroğlu'nun hayati tehlikesinin söz konusu olmadığı bilgisini veren Demirdağ, şuurunun açık olduğunu dile getirdi.

Demirdağ, şunları ifade etti:

"Tedavi ve izlem şeklinde yeni bir olay. Akabinde de yeni bir pıhtının atmaması açısından gerekli tedbirler alındı. Daha sonra bu pıhtının nedeni kalp midir ya da bir damar kökenli midir, başka neden midir? Bunun araştırmasını ileri tetkik için arkadaşlar yapacaklar. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Sağlık durumu kontrol altında."

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Erdoğan: 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır (2)Erdoğan: 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır (2)
Erdoğan: 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır (1)Erdoğan: 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ hastane Polat Şaroğlu Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Alişan ve Buse Varol'un çocuklarına koyacağı isim belli oldu

Alişan ve Buse Varol'un çocuklarına koyacağı isim belli oldu

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde

YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde

İlginizi Çekebilir

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.