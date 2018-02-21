CHP Uşak Milletvekili Yalım:

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, şeker fabrikalarının milletin olduğunu ve satılmaması gerektiğini savundu.

Yalım, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 25 tane kamuya ait şeker fabrikası bulunduğunu, bunların 14 tanesinin satılacağını belirtti.

Bu fabrikalardan doğrudan ve dolaylı olarak 4,5-5 milyon kişinin ekmek yediğine dikkati çeken Yalım, "Şeker fabrikaları milletindir, satılmaması gerekiyor." dedi.

Amerikalı şirketlerin nişasta bazlı şekeri getirmek istediklerini ifade eden Yalım, "Vatandaşların sağlığı ile oynamayın. Şeker üretimini durdurmayın. Nişasta bazlı şekerin piyasaya girmesine izin vermeyin." diye konuştu.

Yalım, Uşak Şeker Fabrikasının, Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olduğunu; buranın şu an satışta olan fabrikalar arasında yer almadığını, ancak buranın da ileride satılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

- "Bu satış halkın yararına değil"

CHP'li Burcu Köksal da Afyonkarahisar ilindeki şeker fabrikası dahil olmak üzere 14 şeker fabrikası için ihale sürecinin başlatılacağını belirtti.