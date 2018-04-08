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CHP ve SHP’li eski başkanlar buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Geçmiş dönemlerde Muğla’da CHP ve SHP çatısı altında Belediye Başkanlığı yapan isimler ilk defa bir araya gelerek hem siyaset konuştu, hem de anılarını tazeledi.

CHP ve SHP’li eski başkanlar buluştu

Geçmiş dönemlerde Muğla’da CHP ve SHP çatısı altında Belediye Başkanlığı yapan isimler ilk defa bir araya gelerek hem siyaset konuştu, hem de anılarını tazeledi. Milas Ören Mahallesinde 25 yıl Belediye Başkanlığı Yapan Kazım Turan ve Yatağan Bencik’te bir dönem Belediye Başkanlığı yapan Salih Haney’in sosyal medyada kurdukları grup sonrası bir araya gelen CHP ve SHP çatısı altında Belediye başkanlığı yapan 50 kişiden çoğunluğu sosyal medyadan yapılan ‘Buluşma’ çağrısına cevap vererek Akyaka Hamle Otel’de bir araya geldiler.
Seydikemer’den Bodrum, Datça’dan Yatağan’a kadar Muğla’nın Büyükşehir statüsüne geçmeden önce ilçe ve beldelerde belediye başkanlığı yapan Başkanlar bu buluşmaların bundan sonra da devam etmesi için yer konusunda önümüzdeki süreçte karar verecekler.
Muğla’da önceki dönemlerde CHP ve SHP çatısı altında görev yapan 50 Belediye Başkanının bulunduğunu belirten Ören’in son Belediye Başkanı Kazım Turan, “Öncelikle bu davetimizi kırmadığınız ve geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah amacına ulaşır. Bu buluşmalardan amacımız sadece ve sadece sohbet ve kaynaşmayı sağlamak. Bu buluşmaları bu akşamki yemekte kararlaştırarak bundan sonra da 3 ay, 6 ay veya yılda bir defa olsun Muğla’nın değişik ilçelerinde tekrarlamak istiyoruz. Aslında bu buluşmayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’den bekliyorduk. Fakat aradan 4 yıl geçmesine rağmen böyle bir buluşma maalesef gerçekleşmedi. Beklerdik ki, Muğla’da CHP ve SHP çatısı altında görev yapmış, kapanan belde belediye ve önceki dönemlerde ilçe ve beldelerde görev yapmış Belediye Başkanları ile Sayın Başkanın bir araya gelerek bizlerden de fikir, görüş ve önerilerini almasıydı. Fakat bu olmadı. Böyle bir teklif gelmeyince biz bu organizasyonu yapmaya karar verdik” dedi.
Belediye Başkanlarının buluşmasına eşleri de katılırken, bazı belediye başkanları sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştirilen ilk buluşmaya katılamadılar.

CHP ve SHP’li eski başkanlar buluştu

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