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CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

YALOVA'da 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Özcan Özel, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aslıhan Akçay Karabulut'tan mazbatasını aldı.

CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, mazbatasını aldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Özcan Özel, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aslıhan Akçay Karabulut'tan mazbatasını aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP Yalova Milletvekili seçilen Özcan Özel, Yalova Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı. Özel'e mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aslıhan Akçay Karabulut verdi. Özel'e mazbatasını alırken, CHP İl Başkanı Bahar Doğan, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen ve çok sayıda partili eşlik etti.
Mazbatasını aldıktan sonra Yalova Adliyesi bahçesinde açıklama yapan Özcan Özel, milletvekilli seçilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Türkiye'de bir çoban ateşi yaktığını söyleyen Özel, "Bizlere düşen görev bundan sonra o çoban ateşini söndürmemek, sürekli besleyerek, büyüterek Türkiye'yi kurtaracak bir yapıya getirmek olacaktır. Bu konuda sözüm sözdür" diye konuştu.

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CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, mazbatasını aldıCHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, mazbatasını aldıCHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, mazbatasını aldıCHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, mazbatasını aldı

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