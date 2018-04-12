MEHMET TOSUN - Yerel seçimlerde, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu büyük şehirleri alma hedefi koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin az oy aldığı illerden biri olduğu için Konya'da yapılması planlanan toplantının ana gündem maddesi "2019 yerel seçimlerine hazırlık" olacak.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yerel seçimlere ilişkin bir sunum yapacağı toplantıda, seçimlere giden yolda izlenecek strateji şekillendirilecek.

Belediye başkanlarının da söz alarak il ve ilçelerindeki çalışmalarıyla ilgili bilgiler vereceği toplantıda, yeni dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel projeler konuşulacak.

Toplantıda, CHP örgütlerinin verdiği bilgiler ve kamuoyu yoklamaları doğrultusunda belediye başkanlarının performansı da değerlendirilecek.

- Kriterler masaya yatırılacak

Yerel seçimlerde aday belirlemedeki kriterlerin de görüşüleceği toplantıda, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Antalya, Mersin ve Adana'nın da aralarında bulunduğu büyükşehirlerin nasıl alınabileceği tartışılacak.