CHP'yi karıştıracak iddia! Ankara'da buluşacaklar

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için imza veren 630 delegenin, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde buluşmayı ve basın açıklaması yapmayı tasarladıkları öğrenildi.

Kurultay için imza veren 22 İl başkanının da katılması planlanan basın açıklamasında kurultayın yapılması için çağrı yapılacağı belirtildi.

Delegelerin, buluşma için genel merkezin resmî açıklamasını bekleme kararı aldıkları ve buna göre hareket edecekleri gelen bilgiler arasında.

