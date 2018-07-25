CHP'yi karıştıracak iddia! 'Bülent Tezcan'ın ipi çekildi'

Kendi kendime; “Demek ki o da artık fark etti değişim isteyen muhaliflerin imza sayısında yeterliliğe ulaştığını ve ön almak amacıyla bu açıklamayı yapıyor!” diye düşündüm… Yani herhalde kendi rızası ile partiyi kurultaya götürecek ve herhalde o kurultayda da aday olmayıp kendi isteği ile koltuğu başka birine bırakacak!

Dün öğleden sonra cep telefonuma habertuk.com'dan düşen son dakika haberinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı; “Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır" açıklamasını görünce yalan yok heyecan bastı beni bir anda!

Yılman bugünkü köşesinde CHP'den kulis bilgiler aktardı. HaberTürk yazarı "CHP'nin 10. katında neler oluyor" başlığıyla (25 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından CHP'de başlayan genel başkanlık tartışması delegelerin olağanüstü kurultay için imza toplamasıyla devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce cephesine karşı CHP'de değişiklik yapma politikasına gittiği ileri sürülüyor.

Yılman, yapılacak değişikliklere ilişkin olarak verdiği kulis bilgilerde CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "ipinin çekildiğini", genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekillerinin değişeceğini de iddia etti.

Tabii sonradan yaptığım görüşmelerde olayın öyle olmadığını, benim kendi kendime düşündüğümün hayalden öte bir şey olmadığını öğrendim.

Meğer Kılıçdaroğlu’nun; “Partide ciddi değişiklikler olacak” diyerek kastettiği değişiklik sadece MYK’sında yapacağı değişiklikmiş.

Muhaliflerin üst üste imza patlatmaları dolayısıyla endişeye kapılan Kemal Bey, durumun ciddiyetinin farkına varmış ve en azından imza vermemiş olan delegeleri tarafında tutabilmek için de böyle bir açıklamada bulunmuş.

Yani mavi boncuk dağıtıyor şu anda Sayın Kılıçdaroğlu.

Ama bu boncukların epeyce bir ağırlığı da var.

Ağbaba’dan Özel’e posta!

Mesela Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın ipi çekilmiş. Kemal Bey’in yapacağı değişikliklerden biri bu!

Bir diğeri ise kendi ilindeki delegelere söz geçiremeyen genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekilleri imiş.

Mesela Özgür Özel! Ben de çok şaşırdım bu ismin üzerinin çizildiği bilgisini alınca ama nedenini somut belgelerle öğrenince Özel’in değiştirilecek kişiler arasında olduğuna inandım.