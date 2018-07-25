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CHP'yi karıştıracak iddia! 'Bülent Tezcan'ın ipi çekildi'

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

CHP'de sular ısınıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisindeki olağanüstü kurultay talebiyle ilgili soruları yanıtlarken, “Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır” sözlerini değerlendiren HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın ipinin çekildiğini, Özgür Özel'in de üstünün çizildiğini" öne sürdü

CHP'yi karıştıracak iddia! 'Bülent Tezcan'ın ipi çekildi'

Yılman, yapılacak değişikliklere ilişkin olarak verdiği kulis bilgilerde CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "ipinin çekildiğini", genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekillerinin değişeceğini de iddia etti.

24 Haziran'daki çifte seçimlerin ardından CHP'de başlayan genel başkanlık tartışması delegelerin olağanüstü kurultay için imza toplamasıyla devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce cephesine karşı CHP'de değişiklik yapma politikasına gittiği ileri sürülüyor.

Yılman bugünkü köşesinde CHP'den kulis bilgiler aktardı. HaberTürk yazarı "CHP'nin 10. katında neler oluyor" başlığıyla (25 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

KILIÇDAROĞLU MAVİ BONCUK DAĞITIYOR

Dün öğleden sonra cep telefonuma habertuk.com'dan düşen son dakika haberinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı çıkışında gazetecilere yaptığı; “Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır" açıklamasını görünce yalan yok heyecan bastı beni bir anda!

Kendi kendime; “Demek ki o da artık fark etti değişim isteyen muhaliflerin imza sayısında yeterliliğe ulaştığını ve ön almak amacıyla bu açıklamayı yapıyor!” diye düşündüm… Yani herhalde kendi rızası ile partiyi kurultaya götürecek ve herhalde o kurultayda da aday olmayıp kendi isteği ile koltuğu başka birine bırakacak!

Tabii sonradan yaptığım görüşmelerde olayın öyle olmadığını, benim kendi kendime düşündüğümün hayalden öte bir şey olmadığını öğrendim.

Meğer Kılıçdaroğlu’nun; “Partide ciddi değişiklikler olacak” diyerek kastettiği değişiklik sadece MYK’sında yapacağı değişiklikmiş.

Muhaliflerin üst üste imza patlatmaları dolayısıyla endişeye kapılan Kemal Bey, durumun ciddiyetinin farkına varmış ve en azından imza vermemiş olan delegeleri tarafında tutabilmek için de böyle bir açıklamada bulunmuş.

Yani mavi boncuk dağıtıyor şu anda Sayın Kılıçdaroğlu.

Ama bu boncukların epeyce bir ağırlığı da var.

Ağbaba’dan Özel’e posta!
Mesela Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın ipi çekilmiş. Kemal Bey’in yapacağı değişikliklerden biri bu!

Bir diğeri ise kendi ilindeki delegelere söz geçiremeyen genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekilleri imiş.

Mesela Özgür Özel! Ben de çok şaşırdım bu ismin üzerinin çizildiği bilgisini alınca ama nedenini somut belgelerle öğrenince Özel’in değiştirilecek kişiler arasında olduğuna inandım.

Bilmem haberli misiniz? Önceki gün, Manisa Milletvekili ve aynı zamanda grup başkanvekili olan Özel’in kontrolünde sanılan 18 Manisalı kurultay delegesinin tamamı olağanüstü kurultay için imzasını açıktan verdiğini ilan etti. İl Başkanı Semih Balaban’ın başını çektiği delegelerin firesiz imza vermeleri Özgür Özel’i çok zor duruma düşürdü.

Bu yüzden de bayağı bir patırtı gürültü kopmuş MYK sonrası parti merkezinde.

Hemşerim olan Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, odasına davet ettiği Özgür Özel’e Aykut Erdoğdu’nun yanında ; “Bir delegene bile sahip çıkamadın! Bu mudur sizin ekipçilik anlayışınız” şeklinde çıkışınca 10. kat sallanmış.

İddiaya göre üç isim arasında yaşanan hararetli o tartışma sırasında 10. Kat personelinden katı boşaltmaları istenmiş.

İlgezdi’nin başını ben yedim galiba!

Üzeri çizilenlerden biri de yine Genel başkan yardımcılarından biri olan İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi hanımefendiymiş. Sanırım Gamze Hanım’ın aile dostları da olan Genel Başkan tarafından üzerinin çizilmesine biraz da ben sebep oldum.

Gamze Hanım ve eşi Battal İlgezdi’nin seçim öncesine denk gelen Ramazan Bayramı’ndan iki gün önce yaptıkları bayram tatili kaçamağını ifşa etmem Kılıçdaroğlu’nu epeyce öfkelendirmiş. Zahir hanımefendinin bu meseleyi mahkemeye taşımasının ve 8 sayfalık ihtarname göndererek haberturk.com'dan hem tekzip istemesinin, hem de yazımın tamamen kaldırılmasını talep etmesinin sebebi de buymuş!


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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Bülent Tezcan

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