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CHP’yi karıştıran anket tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce'nin partinin İstanbul adayını belirlemek için anket yaptırdığı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan yalanlama geldi. Kılıçdaroğlu, “Yok öyle bir şey. Özel bir anket çalışması, hiçbir yer için yapılmış değil" dedi

CHP’yi karıştıran anket tartışması

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Ayşe Sayın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, partinin İstanbul adayını belirlemek için anket yaptırdığı yönündeki açıklamalarını anımsattı. Kılıçdaroğlu, kesin bir dille karşı çıkarak, “Yok öyle bir şey. Öyle bir anket de yok, çalışma da yok. Çeşitli anket kurumlarının çalışmaları var ama biz de sizlerin gördüğü anket sonuçlarına bakıyoruz. Özel bir anket çalışması, hiçbir yer için yapılmış değil” karşılığını verdi.

CHP lideri, İstanbul için çok sayıda ismin şimdiden adaylığını ilan etmesiyle ilgili ise “Bu da bizim İstanbul’u kazanacağımızın güçlü dışavurumudur” değerlendirmesi yapmakla yetindi.

Yerel seçimler ve adaylık konusunu şimdiye kadar gündemlerine almadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Ama medyada haber oluyor, ben de merakla okuyorum. Bir milletvekili bir yerde aday olmak isteyebilir. Yerel yönetimleri gerçekten fazla konuşmadık. Orada yerel yönetimlerle ilgili bizim belediye başkanlarımızın olmadığı yerlerde belediye başkanları adaylarımızın önceden belirlenmesinin yarar sağlayacağı söylendi, biz de ona uygun dedik. Asıl konu buydu yani...”

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince anket

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
YİNE RAKIYI SEK İÇMİŞLER.. Kaç kere dedim su katın kardeşim diye Allah Allaaaaaah :) :)
İstanbula hepiniz aday olsanız alacağınız oy yüzde5 bu millet herkesi tanıdı . vatan sevgisi olmalıkı oy alsın aday..
akp basarili degil, sen basarisizsin kemal.
delege seçimi deyip delege yapısını aynı mezhepten seçtiler her yerde kavga çıktı çünkü koltuk sağlama alındı,listelere bakın 800 den fazla alevi delege olması normal mi?Tabiki alevi delege de olacak ama çoğunlukta olması normal mi?
@extrabilenadam ha alevilerin delege olmalarına izin verdin yani delegeleri alevi sünni diye nasıl ayırabildin nasıl hastalıklıbir ruh haline sahipsin mesela nekadarı alevi olabilir bununla ilgili bi skalan varmı çok merak ettim
yıllanmıs kuflenmiş muhtesem ikililer
KeMal Efendi, bu anket konusuyla ilgili olarak doğrular işine gelmediği için doğru olmadığı yönünde zırvalayıp durmuşsun, hele konuşmanın bir yerinde diyorsun peki İstanbulu kazanacağına gerçektende sen kendin inanıyormusun, FETÖ güdümlü İYİP'le, PKK güdümlü HDP'ile ittifak yaparak gireceğin bi seçimde hangi aklı başında Atatürkcü CHP'li size oy verecek hiç düşündünmü, eğer gerçektende CHP'nin gireceği her seçimi kazanmasını istiyorsan yönetimdeki avanelerinide al ve hemen CHP'yi terk et, CHP gerçek Sosyal Demokrat kimliğine kavuşsun
ERODĞAN=KILIÇDAROĞLU=BAHÇELİ ( GİTMELİSİNİZ ÜLKEYİ SÖMÜRDÜNÜZ HEP AYNI YÜZLER)
@mustafa_kemal_2017 ÜLKEYİ YÖNETMEYENLER NASIL SÖMÜRÜYOR Bİ ANLATSAN.
Nedir bu Muharrem Öncenin istedi. Adamın faydası yok zararı çok. GENEL BAŞKAN OLUCAM DIYOR ADAY SAYISINI TAMAMLAYAMIYOR YINE DE ADAY GOSTERILIYOR YERLERDE SÜRÜNÜYOR. Bence istifa et onurlu duruş göster. MECLISTE KONUŞTU ÜNLÜ OLDU KONUŞARAK ÜNLÜ OLUCAM SÖYLE AMA BOŞ TENEKEDEN SES ÇIKAR.
yahu bi bırakın su partıyı chp kurulusu rahat bir nefes alsın
ANKET VAR ANKETTE CHP TIRTLAMIŞ YÜZDE 19 OY ORANI GÖZÜKÜYO SAKLAMAK İSTEDİLER OLMADIbu chp ikdidarsız kadeşim akp nin bir şey yapmasına gerek yok muhalefet yok
Chp neden siyaset yapıyor ?! Tamamen kapanması gereken bir parti. Zira çeneden ve miksercilikten başka bir işleri yok.
BU HABERLE NEDEN CHP KARIŞACAK ANLAMADIM...! PARTİYİ BAĞLAMAYAN, PARASI OLAN ÖZEL ANKETİ HERKES YAPTIRABİLİR.
bir erdoğanda bu kesildi milletin başına, ulan girdiğin tüm seçimleri kaybettin, artık bırak git, chp yi de Türkiye'yi de meşgul etme, Atatürk yaşasaydı seni ve ekibini tokat manyağı yapardı, ne hale getirdin koca partiyi...
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