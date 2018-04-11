CHP’yi karıştıran anket tartışması

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Ayşe Sayın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, partinin İstanbul adayını belirlemek için anket yaptırdığı yönündeki açıklamalarını anımsattı. Kılıçdaroğlu, kesin bir dille karşı çıkarak, “Yok öyle bir şey. Öyle bir anket de yok, çalışma da yok. Çeşitli anket kurumlarının çalışmaları var ama biz de sizlerin gördüğü anket sonuçlarına bakıyoruz. Özel bir anket çalışması, hiçbir yer için yapılmış değil” karşılığını verdi.
CHP lideri, İstanbul için çok sayıda ismin şimdiden adaylığını ilan etmesiyle ilgili ise “Bu da bizim İstanbul’u kazanacağımızın güçlü dışavurumudur” değerlendirmesi yapmakla yetindi.
Yerel seçimler ve adaylık konusunu şimdiye kadar gündemlerine almadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Ama medyada haber oluyor, ben de merakla okuyorum. Bir milletvekili bir yerde aday olmak isteyebilir. Yerel yönetimleri gerçekten fazla konuşmadık. Orada yerel yönetimlerle ilgili bizim belediye başkanlarımızın olmadığı yerlerde belediye başkanları adaylarımızın önceden belirlenmesinin yarar sağlayacağı söylendi, biz de ona uygun dedik. Asıl konu buydu yani...”
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