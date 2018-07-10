CHP'yi karıştıran 'Erdoğan' paylaşımı!

24 Haziran seçimlerine giden süreçte ismi CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti. Kesici'nin mesajında Erdoğan için "Başkan" unvanını tercih etmesi dikkat çekti.

Paylaşımında Erdoğan'ın dün Meclis'teki yemin töreninden fotoğraflara yer veren Kesici, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." ifadelerini kullandı.

GÜRSEL EROL TEPKİ GÖSTERDİ

Kesici'nin Erdoğan için kullandığı "Başkan" ifadesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. CHP'nin 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili olarak seçtirdiği Gürsel Erol, Twitter'dan Kesici'yi etiketleyerek, "Sayın @ilhankesici Bu Cumhuriyet Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Cumhuriyetimizin değil Cumhurbaşkanlarının dönemleri vardır. Aradaki ayrımı iyi yapınız." diye yazdı.



