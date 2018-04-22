"CHP yönetimi, CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk siyasetinin hep ahlak ve dürüstlükle güçlendiğini, bundan sonra da ahlak ve dürüstlükle güçlenmeye devam edeceğini belirterek, siyasetçileri milletin gönlünde ve seçim sandığında var eden ve güçlü kılanın sahip oldukları ahlak ve dürüstlük olduğunu vurguladı.

CHP'nin geçmişte HDP'nin başarısı için dua ettiğini ve destek olduğunu, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptığını ifade eden Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 milletvekilini partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon, geçmişte Güneş Motel'de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018'de tekrarı anlamına geliyor mu, gelmiyor mu? Ne dersiniz? CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu, adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir."