CHP yönetiminden kurultay imzacılarına ilk yanıt!

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP 'li delegelerin 526 imzaya ulaştığı belirtilirken, CHP Genel Merkezi ise gelişmeleri yakından takip ediyor. CHP kurultay delegelerinin pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza verme süreci devam ediyor. Olağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını basın toplantısı ile duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 3 günde imza veren delege sayısını ise 526 olarak açıkladı. CHP Genel Merkezi ise bu sayının 400'lerde olduğunu belirterek sürece yakından izliyor. Öte yandan parti içinde "değişim" isteyen Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Necati Yılmaz gibi isimlere ise her gün yenileri ekleniyor. İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ile Selin Sayek Böke de değişim talebinde bulunarak olağanüstü kurultay çağrısı yaparken, eski milletvekilleri Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner de bu talepte bulundu. BİZE ULAŞAN RAKAM 438 CİVARINDA



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın açıklamaları ise şöyle: İllerden ve ilçelerden bize gelen rakamlar, genel merkeze noterden tasdikli imza ulaştı mı diyorsanız, böyle bir imza gelmedi. Bize ulaşan verileri değerlendirdiğimizde 470 rakamına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ben şahsen kongreye ulaşılabilecek rakamı bulacaklarını düşünmüyorum. Ama evet derse boynumuz kıldan incedir. Bize ulaşan 438 civarında. Kimse algı operasyonu yapamaz. Bu partinin delegesine kimse baskı yapamaz. Ne içeriden ne de dışarıdan bu mümkün değil. Dışarıdan müdahale etmek isteyenler haddini bilecek. İçeriden delegemiz istediği her şeyi yapabilir. "YAPTIKLARI BASKI KABUL EDİLEMEZ"



Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger ise yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kurultay talebinin oluşmasından bu yana parti üyeleri arasında zaman zaman yapılan yorumlar ve eleştirilerin parti içi yoldaşlık hukukunu ciddi bir biçimde zedelemeye başladığını belirtti. Genel merkez yönetiminden bir iki ismin CHP imkanlarını kullanarak yaptıkları baskının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Aksünger, "Hepimizin olan bu partinin imkanlarını kendi koltuklarını korumak için kullanmak ve dağıtmak ne parti ahlakına ne geleneğindeki fıtratına ne de tüzüğüne sığar." ifadesini kullandı.