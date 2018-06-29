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CHP Yozgat İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Soylu'yu protesto etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine tepki göstererek, "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır" dedi.

CHP Yozgat İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Soylu'yu protesto etti

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine tepki göstererek, "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim, 'CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" sözlerine CHP Yozgat teşkilatından tepki geldi. Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda yapılan protesto açıklamasına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı ve İl Teşkilatı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Burada bir basın açıklaması yapan İl Başkanı Yaşar, Bakan Soylu'nun açıklamalarını hatırlatarak, "Toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Soy ismi, Soylu olan İçişleri Bakanı, soysuz bir açıklamaya imza atmıştır" dedi.

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CHP Yozgat İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Soylu'yu protesto ettiCHP Yozgat İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Soylu'yu protesto ettiCHP Yozgat İl Teşkilatı, İçişleri Bakanı Soylu'yu protesto etti

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