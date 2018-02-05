CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu.

CHP Kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. Üyelerin isimleri şu şekilde oluştu:

“Sezgin Kaya, Erdoğan Kılıç, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Tuba Torun, Emrah Arslan, Cem Artandaş, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı ve Banu Gençkan.”