- "CHP zihniyeti milletin hakkını elinden alma zihniyetidir"

Yılmaz, diğer ülkelerin de Türkiye'deki seçimle yakından ilgilendiğini dile getirerek, "Biz Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da propaganda, miting, toplantı yapamadık. Ama bizim muhaliflerimiz, bu ülkelere gittiğinde propaganda da toplantı da gösteri de yaptı. Yani bizim elimizi kolumu bağladılar, bizim dışımızda olanların her birisinin daha iyi bir netice alması için, Tayyip Erdoğan'ın karşısında olan herkese Avrupa'da söz hakkı verdiler. Kendi basınlarından Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, hükümetimize saldırdılar. Her türlü ekonomik saldırıyı da yaptılar. İstiyorlar ki Türkiye diz çöksün, bağımsız dış politika uygulayamasın, Türkiye IMF'nin önüne gitsin, stand-by anlaşmalarına imza atsın." ifadelerini kullandı.

Milletin verdiği karar doğrultusunda16 yıldır Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye bölgesinde süper güç. Bunu yapan da 16 yıllık AK Parti iktidarıdır ve 16 yıllık Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetler ve cumhurbaşkanlığı dönemidir." dedi.

Diğer partilerin yapmak için değil yıkmak için vatandaşın oyuna talip olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda dünyada mega proje denilen projelerin 6'sı Türkiye'ye ait, bu şeref Türkiye'ye yeter. Bunlar bu yapacaklarını kendileri düşünüp de dile getirmiyorlar. Atlantik ötesinden bunlara mesaj geliyor. Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip olması lazım, geç bile kaldık. Dünyanın hemen hemen tüm gelişmiş ülkelerinde nükleer enerji var. Bütün dünyada olan nükleer santral varken, senin de bunu kullanman yerinde ve doğru bir karar olur. Türkiye'nin bu yeteneği kazanması, bu birikime sahip olması istenmiyor. Bu ülkenin büyümeye, üretmeye, yeni yatırımlar yapılmasına ihtiyacı var. Nükleer enerji de olmazsa olmaz unsurdur, Türkiye'ye güç kazandıracaktır. Buna karşı çıkmak bu coğrafyanın yerli ve milli insanının dile getireceği bir husus olamaz. Atlantik ötesindeki bir gücün söyleyip de bunların da burada politika yapmasıdır. Nükleer enerjiyle ilgili mesaj kesinlikle Atlantik ötesinden geliyor ama diğer hususlar ise AK Parti'nin hizmetlerini kabullenememekten geliyor."