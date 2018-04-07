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CHP'de 35 bin kişi online üye oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

Partinin 8 Temmuz 2014'te başlattığı internetten üyelik uygulaması kapsamında bugüne kadar 78 bin 337 kişi başvuru yaparken bunlardan 35 bini asıl üye kaydedildi - Parti kütüğüne kayıtlı 1 milyon 219 bin 360 asıl üyesi bulunan CHP'de, online başvuru yapan 40 bin kişinin durumu ise değerlendiriliyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin 8 Temmuz 2014'te başlattığı internetten üyelik uygulaması kapsamında bugüne kadar 78 bin 337 kişi başvuru yaparken bunlardan 35 bini asıl üye kaydedildi.

CHP Parti Meclisinin onayına sunulan Merkez Yönetim Kurulu raporunda, parti üyelikleriyle ilgili bilgi verildi.

Buna göre CHP'nin, 28 Mart 2018 tarihli itibarıyla kütüğe kayıtlı 1 milyon 219 bin 360 asıl üyesi bulunuyor.

Bunların 389 bin 685'i kadın üyelerden, yaklaşık 100 bini de gençlerden oluşuyor.

CHP'nin "http://uyelik.chp.org.tr" adresinden 8 Temmuz 2014'te hizmete açtığı "CHP online üyelik sistemi" de partililerden ilgi görüyor.

İnternet üzerinden yapılan başvurular, "Genel Merkez Üye Yazım Birimi" tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Değerlendirme sürecindeki başvurular, Yargıtay kontrolü, varsa CHP geçmişi, mobil aidat ödeme uygunluk durumu, girilen kişisel bilgilerin doğruluğu, eklenen fotoğrafın uygunluğu ve herhangi bir siyasi partiye üye olmaya uygunluk durumları açısından kontrolden geçiriliyor.

Bu kapsamda bugün kadar 78 bin 337 kişi üyelik için başvuruda bulunurken bunlardan 35 bin 62 'si üye olarak kütüğe kaydedildi. 3 bin 150 kişinin önümüzdeki günlerde üye kaydedileceği belirtilirken, online başvuru yapan yaklaşık 40 bin kişinin durumu ise değerlendiriliyor.

- Kütük güncellendi

Raporda, Genel Merkez Parti Kütüğü'nün güncellenmesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sicil bürosunda tutulan parti kayıtları ile uyumlu olmasının üyelik açısından büyük önem taşıdığı da belirtildi.

Bu amaçla ilçe başkanlıklarında kaydedilen yeni üyeler ile istifa, vefat, nakil, disiplin ve üye kimlik kartları taleplerinin değerlendirilmesi çalışmalarının düzenli olarak devam ettiği vurgulandı.

Raporda, 2018 yılı ilk üç ayı itibariyle 10 bin 705 kişinin üyelikten istifa ettiği, bunlardan 7 bin 551’inin özellikle taşeron yasasından dolayı partiden ayrıldığı belirtildi.

- Bin 177 kişinin üyeliği kabul edilmedi

Ayrıca, bir başka partide aktif üye olduklarından dolayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP üyelikleri kabul edilmeyen bin 177 kişi, vefat eden 97 kişi, haklarındaki disiplin soruşturmalarından dolayı üyelikleri düşen 6 kişinin de üyelikten düşürüldüğü bildirildi.

CHP'de yapılan bu güncelleme ile toplam 11 bin 985 kişinin üyeliklerinin üye kütüğünden düşürüldüğü açıklandı.

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