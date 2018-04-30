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CHP'de aday adaylığı başvuruları başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler, başvuru dosyalarını parti genel merkezine teslim ediyor - Genel Başkan Yardımcısı Erkek: - "Aday adayı başvuruları tamamlandıktan sonra örgütlerimizin de görüşlerini alarak gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve Parti Meclisimiz adaylıkları il il kesinleştirecek"

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular başladı.

Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ne gelen aday adayları, ilk olarak bin lira karşılığında başvuru dosyalarını alıyor.

Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira talep ediliyor.

Aday adayları bu parayı da yatırdıktan sonra başvurularını gerçekleştiriyor.

İşlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için, gelenlere 15 masa hizmet veriyor.

Başvuruların yapıldığı partinin zemin katındaki alanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ile Türk bayrağı ve parti flamaları bulunuyor.

- 7 Mayıs'a son gün

Başvurular için ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e de illerin sorumluluğu verildi.

Başvurular, 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

- "Hak, hukuk, adalet mücadelesi"

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, başvuruların alındığı yeri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Erkek, sürecin partileri, Türkiye ve demokrasi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başvuru süresinin gelen talep doğrultusunda duruma göre 1-2 gün uzatılabileceğine işaret eden Erkek, "Çok yoğun, sıkışık bir takvim içerisindeyiz. Aday adayı başvuruları tamamlandıktan sonra örgütlerimizin de görüşlerini alarak gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve Parti Meclisimiz adaylıkları il il kesinleştirecek." dedi.

"Mücadelemiz demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesidir." diyen Erkek, demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, adaletten yana tavır alınmasının önemine değindi.

- "Birkaç gün içerisinde açıklanacak"

Türkiye'nin her köşesinde demokrasiye, adalete inanan milyonların en doğru kararı vereceğini anlatan Erkek, "Türkiye iyi yönetilmiyor, yönetilemiyor. Keşke OHAL, yüzde 10 barajı kaldırılıp seçimlere gidilseydi. Keşke temsilde adalet, demokrasi düşünülseydi ama birileri maalesef memleketi, demokrasiyi değil, kendi siyasi ikbalini düşünüyor." diye konuştu.

Erkek, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayına" ilişkin bir soru üzerine siyasi parti gruplarının cumhurbaşkanı adaylarını 5 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek zorunda olduğunu kaydetti.

CHP adayının gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Erkek, "Bugün de olabilir, yarın da olabilir. Adayımız son derece güçlü bir aday olacak. MYK toplantımızdan sonra Parti Meclisimizi de toplayacağız ve birkaç gün içerisinde kararımızı vereceğiz." dedi.

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başvuru CHP CHP Genel Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Milletvekili

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