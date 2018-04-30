CHP'de aday adaylığı başvuruları başladı

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular başladı.

Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ne gelen aday adayları, ilk olarak bin lira karşılığında başvuru dosyalarını alıyor.

Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira talep ediliyor.

Aday adayları bu parayı da yatırdıktan sonra başvurularını gerçekleştiriyor.

İşlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için, gelenlere 15 masa hizmet veriyor.

Başvuruların yapıldığı partinin zemin katındaki alanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ile Türk bayrağı ve parti flamaları bulunuyor.

- 7 Mayıs'a son gün

Başvurular için ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl'e de illerin sorumluluğu verildi.

Başvurular, 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

- "Hak, hukuk, adalet mücadelesi"

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, başvuruların alındığı yeri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.