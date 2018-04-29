CHP'de aday adaylığı başvuruları yarın başlıyor

CHP'den 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular yarın başlıyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başvuruların alınacağı parti genel merkezindeki çalışmalar tamamlandı.
Parti binasının zemin katında hazırlanan alanın girişinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları ile Türk bayrağı ve CHP flamasının bulunduğu "Hoşgeldiniz" yazılı pano bulunuyor.
Panoda aday adaylarının başvurularda nasıl bir yol izleyeceğini gösteren 5 madde de yer alıyor. Buna göre, adaylar ilk olarak başvuru dosyasını temin ettikten sonra sırayla "bankaya para yatırma, üyelik takip, dosya teslimi ve belgelerin alınması" işlemlerini takip edecek.
CHP tarafından, aday adaylığı işlemlerinin sorunsuz şekilde yürütülmesi için 15 masa hazırlandı.
Başvuru ücreti olarak kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınacak. Ayrıca, başvuru sırasında bin lira dosya ücreti talep edilecek.
Başvurular, 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.
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