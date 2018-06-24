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CHP'de bekleyiş sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 21:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan sandık sayısı yüzde 90'a yaklaşırken, CHP'de partililerin umutlu bekleyişi devam ediyor - Parti yetkililerince sandık başındaki müşahitlere sürekli "sandıktan ayrılmayın" uyarısı yapılıyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan sandık sayısı yüzde 90'a yaklaşırken, CHP'de partililerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların kapanmasının ardından, çok sayıda partili, sonuçları takip etmek için Söğütözü'ndeki parti genel merkezine geldi.

Partililer sonuçları dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etmeye başlarken, saat 17.15 civarında Genel Başkan Kılıçdaroğlu da partiye giriş yaptı.

Yüksek katılımdan dolayı seçmenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, parti görevlilerinden, seçim sonuçlanana kadar sandıklara sahip çıkmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra seçim sonuçlarını makamında takip etti.

Parti örgütlerinden gelen sonuçlar, 4. katta oluşturulan koordinasyon merkezinde YSK verileriyle karşılaştırıldı. Islak imzalı tutanaklarda hata saptanması durumunda ise itirazlar yapılacağı belirtildi.

Şu ana kadar açılan sandıklara göre, CHP'nin oylarının 1 Kasım 2015 seçimlerine göre düştüğü gözlendi. CHP'nin şu anda oy oranı yüzde 22 civarında seyrederken, parti, Kasım 2015 seçimlerinde 11 milyon 900 bin 875 seçmenin oyunu alarak yüzde 25,56 oya ulaşmıştı.

16 Nisan 2017'deki halk oylamasında, "Hayır" blokunun oyları yüzde 48,82'de kalmıştı.

- İnce'nin oyları CHP'yi geçti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı ise açılan yüzde 80'lik sandık oranına göre yüzde 30'u aştı.

Sandıkların kapanmasının ardından ilk olarak YSK'ya giderek bir açıklamada bulunan İnce, daha sonra bir açıklama yapmadı. İnce, Twitter'dan yaptığı çağrıda, kendisini destekleyenlerden sandıklara sahip çıkmasını istemişti.

- CHP oyları HDP'ye kaydı

Öte yandan, HDP ve CHP oyları ile bu partilerin cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları arasındaki farklılık dikkati çekti.

Açılan sandık sonuçlarına göre (saat 21.30 itibarıyla yüzde 88), CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin partisinden daha fazla oy alması ve HDP'nin aldığı yüzde 10.61 oya karşın, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın aldığı oyun yüzde 7.61'de kalması, CHP oylarının HDP'ye kaydığı şeklinde yorumlandı.

CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir, Edirne, Aydın, Muğla gibi illerdeki HDP oylarında artış oldu.

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