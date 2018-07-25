Dün partisinin grup toplantısı çıkışında, "Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye'nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Değişim olacaktır, kimse bundan endişe duymasın." açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile Merkez Yönetim Kurulunda önemli değişikliğe gideceği ve bu değişiklikle olağanüstü kurultay taleplerinin önünü kesmeyi amaçladığı konuşuluyor.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli imzaya ulaştıklarını açıklarken parti yöneticilerinin daha önce "salt çoğunluğa yakın imzaları getirin kurultayı toplayalım" restine karşı son gün olan 30 Temmuz Pazartesi saat 17.00'ye kadar imza toplamayı sürdüreceklerini bildirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

BARIŞ GÜNDOĞAN - "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li muhaliflerin yeterli sayıya ulaştığı açıklanırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü "değişim" açıklaması kafaları karıştırdı. Partide tartışılan konu, "değişimin" hangi yönde olacağı.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin ne derece etkili olacağının birkaç gün içinde ortaya çıkması beklenirken, hem olağanüstü kurultay isteyenlerin hem de genel merkezin, delegeleri "sıkı markaja" aldığı parti kulislerine yansıyor.

Kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılamayacağında ise önümüzdeki yerel seçimlerin en etkili faktör olacağı belirtiliyor.

Her iki kesimin de yerel yönetimi, delegelerin kararlarını etkilemek için kullandığı kulislere yansıyor.

Olağanüstü kurultay isteyenler, demokratik bir tüzük oluşturarak kurumsal ve örgütsel değişimi hayata geçireceklerini açıklarken, CHP'de "değişim"in hangi yönde gerçekleşeceği ise şimdiden merak konusu.

- İmza süreci 30 Temmuz'da sona erecek

CHP Tüzüğü'ne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle geçtiğimiz hafta pazartesi günü noter kanalıyla süreç başlatıldı. Olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresi ise 30 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.