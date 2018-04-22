HABER

CHP'de gözler PM'ye çevrildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

15 milletvekillinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiği açıklanan CHP'de partililer, kararın gerekçesini anlamaya çalışıyor - Söz konusu süreçten, parti yönetimi dışında, çoğu milletvekili ve PM üyesinin haberdar olmadığı ortaya çıktı - Atılan adımın salı günü yapılacak olağanüstü Parti Meclisi toplantısında detaylı bir şekilde ele alınması beklenirken, partinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de 15 milletvekillinin İYİ Parti'ye geçmesi, parti tabanında kafaları karıştırırken, cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yörük-Türkmen Şöleni'ne katılmak için Silifke'de bulunduğu bir günde partisinden ilginç bir adım geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamayla 15 milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçtiğini belirtirken, bu durum partililerde şaşkınlıkla karşılandı.

Bir ittifak kararı almayan CHP'de, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı iyice merak konusu haline gelirken, gözler yeniden Salı günü yapılacak olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantı öncesinde ise kendisini ziyaret edecek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı nedeniyle "kutlama ziyareti" olduğu belirtilmesine karşın, yaşanan son gelişmelerin ziyareti daha da önemli hale getirdiği ifade ediliyor.

15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi konusundan, parti yönetimi dışında, çoğu milletvekili ve PM üyesinin haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Seçimlerin yakın tarihte yapılacak olması nedeniyle çoğu milletvekili görüş belirtmek istemezken, eski MYK üyesi ve halen PM üyesi olan Erdal Aksünger ise atılan adımı ilk etapta İYİ Parti'nin Hazine yardımından faydalanması için atılmış bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

İYİ Parti'nin seçimlere katılmasında bir problem olduğunu düşünmediğini aktaran Aksünger, "Tahminen Hazine yardımı meselesi olabilir. Bu makul görülebilir mi görülmez mi? Bu ayrı bir tartışma konusu ama devamında nasıl bir plan işleyecek, onu salı günü yapılacak PM'de göreceğiz. Orada, bundan sonra nasıl bir plan işleyeceği açıklanacaktır." diye konuştu.

15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklamanın ardından CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkati çekti. Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" ve "CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir." ifadesini kullandı.

- Üye şartı kalktı

CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilerek yürürlüğe giren yeni tüzüğe göre, bir kişinin milletvekili adayı olabilmesi için üye olma şartı gerekmiyor. Bu durumda istifa eden isimlerin yeniden CHP'den aday gösterilmesi durumu da söz konusu olabilir.

Tüzüğün TBMM üyeliğiyle ilgili 53. maddesinde, "Partiye üye olmadan aday olabilme Parti Meclisi'nin kararına bağlıdır." ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan, 24 Nisan Salı günü yapılacak olağanüstü PM Toplantısı'nda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na ittifak konusunda yetki verilebileceği de belirtiliyor.

İYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözlerİYİ Parti'li Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında bomba sözler
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecekKılıçdaroğlu hakkında bomba sözler: Siyasi hayatı bitecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İlginizi Çekebilir

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

HDP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın adı geçiyor

Bakan Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

Bakan Tüfenkci'den 23 Nisan mesajı

İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular

İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular

İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkışı: Sözlerini anlatsam yargılanır

İYİ Parti'li Aytun Çıray'dan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkışı: Sözlerini anlatsam yargılanır

CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.