CHP'de gözler PM'ye çevrildi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı nedeniyle "kutlama ziyareti" olduğu belirtilmesine karşın, yaşanan son gelişmelerin ziyareti daha da önemli hale getirdiği ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantı öncesinde ise kendisini ziyaret edecek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

Seçimlerin yakın tarihte yapılacak olması nedeniyle çoğu milletvekili görüş belirtmek istemezken, eski MYK üyesi ve halen PM üyesi olan Erdal Aksünger ise atılan adımı ilk etapta İYİ Parti'nin Hazine yardımından faydalanması için atılmış bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

İYİ Parti'nin seçimlere katılmasında bir problem olduğunu düşünmediğini aktaran Aksünger, "Tahminen Hazine yardımı meselesi olabilir. Bu makul görülebilir mi görülmez mi? Bu ayrı bir tartışma konusu ama devamında nasıl bir plan işleyecek, onu salı günü yapılacak PM'de göreceğiz. Orada, bundan sonra nasıl bir plan işleyeceği açıklanacaktır." diye konuştu.

15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili açıklamanın ardından CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in Twitter'daki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkati çekti. Cihaner, "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" ve "CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir." ifadesini kullandı.