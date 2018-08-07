CHP'de gündem revizyon

MEHMET TOSUN - CHP'de imza yeter sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle olağanüstü kurultayın toplanmayacağının açıklanması, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliğini gündeme getirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP'de "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay girişimi başlatan parti içi muhaliflerin 569 imzada kaldığının tespiti sonrası tartışmalar devam ediyor.

Muhaliflerin, "630 imza toplandı, sayılarla oynanıyor." açıklamasını yaptığı bu süreçte gözler, tartışmalara son vermek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara çevrildi.

Bu kapsamda, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun MYK'de önemli değişikliklere gideceği ifade edildi.

Parti tabanının ve örgütün taleplerini dikkate alarak A takımında değişiklik yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun, bunun ardından kısa süre içinde yerel seçimlere hazırlık için düğmeye basacağı belirtildi.

Kurultay tartışmaları sürerken, "Göreceksiniz, yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacak" açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun, yarın MYK'yi toplayıp, bir konuşma yapacağı, ardından da revizyonun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.