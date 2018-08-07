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CHP'de gündem revizyon

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

CHP'de imza yeter sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle olağanüstü kurultayın toplanmayacağının açıklanması, MYK değişikliğini gündeme getirdi - Kılıçdaroğlu'nun, parti tabanının ve örgütün taleplerini dikkate alarak, A takımında revizyona gideceği, yeni bir vitrinle yerel seçimlere hazırlanacağı ifade edildi

MEHMET TOSUN - CHP'de imza yeter sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle olağanüstü kurultayın toplanmayacağının açıklanması, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliğini gündeme getirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CHP'de "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay girişimi başlatan parti içi muhaliflerin 569 imzada kaldığının tespiti sonrası tartışmalar devam ediyor.

Muhaliflerin, "630 imza toplandı, sayılarla oynanıyor." açıklamasını yaptığı bu süreçte gözler, tartışmalara son vermek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara çevrildi.

Bu kapsamda, yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun MYK'de önemli değişikliklere gideceği ifade edildi.

Parti tabanının ve örgütün taleplerini dikkate alarak A takımında değişiklik yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun, bunun ardından kısa süre içinde yerel seçimlere hazırlık için düğmeye basacağı belirtildi.

Kurultay tartışmaları sürerken, "Göreceksiniz, yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacak" açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu'nun, yarın MYK'yi toplayıp, bir konuşma yapacağı, ardından da revizyonun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

- MYK'de denge gözetilecek

Seçimlerin ardından yaşanan tartışmalar sonrası Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefetin tepkilerini de dikkate alarak "dengeli" bir MYK oluşturması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun partinin 3-4 Şubat'ta yapılan 36. Olağan Kurultayı'nda kendi hazırladığı liste dışından Parti Meclisine (PM) seçilen isimlere de MYK'de görev vereceği konuşuluyor.

Bu kurultayın ardından, Kılıçdaroğlu'nun kendi PM listesinde olmayan isimler arasından Tuncay Özkan'a Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini vermesi dikkati çekmişti.

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CHP Değişim ve Umut Kurultayı Merkez Yönetim Kurulu MYK

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