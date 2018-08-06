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CHP'de imza süresi bugün doluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" için toplanan imzalara ilişkin belgelerin tamamlanması için tanınan süre bugün 17.00'de doluyor - Parti avukatları tarafından incelenen belgelerle ilgili CHP yönetimince bugün ya da yarın açıklama yapılması bekleniyor

MEHMET TOSUN - CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" için toplanan imzalara ilişkin belgelerin tamamlanması için tanınan süre bugün 17.00'de doluyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bazı kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay talebiyle toplayıp 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili parti yönetimi son sözünü söyleyecek.

Tüzük gereği, delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre bugün bitiyor.

Yazı işleri birimine teslim edilen belgeleri tek tek inceleyen parti avukatları, "mükerrer imzalar, parti üyeliği sona erenler ve imzalarını geri çekenler" üzerinde duruyor.

Avukatların çalışmalarını tamamlamasının ardından parti yönetimine iletilecek rakamların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Açıklamanın bugün akşam saatlerinde ya da yarın yapılabileceği belirtiliyor.

Genel Merkezce, şu ana kadar yapılan incelemede olağanüstü kurultayın toplanması için gerekli sayıya ulaşılamadığının görüldüğü ifade ediliyor.

- Çağrı heyeti açıklamayı bekliyor

Bu arada, kurultay için imza veren delegeler, genel merkezin açıklamasına göre hareket edecek.

CHP'de kurultay tartışmalarının önünü açan ve imza sürecini başlatan çağrı heyetinin, parti yönetiminin açıklaması doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceği ifade ediliyor.

Olağanüstü kurultaya gidilmemesi durumunda, genel merkez üzerindeki baskıyı parti tabanının da desteğini alarak artırmayı hedefleyen çağrı heyeti, "değişim" vurgusuna devam edecek.

Çağrı heyetinin, bu süreçte bir dizi eylem kararı da alabileceği bildiriliyor.

- Muhaliflere göre imza tamam

CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delegenin imzası gerekiyor.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, kurultay için gerekli olan 622 sayısına ulaştıklarını belirtiyor.

Öte yandan, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, verdiği imzaları geri çeken delege sayısı düşülmeden rakamın 605 olduğunu açıklaması partideki tartışmaları artırdı.

Genel merkezin bugün açıklayacağı karar, partinin gelecek günlerdeki gündemini belirleyecek.

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