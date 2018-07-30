HABER

CHP'de imza toplama süreci tamamlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: - "Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli imzaları perşembe günü parti genel merkezine teslim edeceklerini duyurdu.

Tüzün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü kurultay için imza verme işleminin saat 17.30 itibarıyla sona erdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. 'Değişim ve Umut Kurultayı'na destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz."

- 625 kurultay delegesinin imzası gerekli

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci saat 17.30'da sona erdi.

Parti tüzüğüne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzasının, parti genel merkezine bir hafta içinde sunulması, yeterli imzaların ulaşmasının ardından ise 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklamaCHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama
CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadıCHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün CHP'de imza toplama süreci

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama

CHP'de kurultay için imza toplama süresi doldu! Gaye Usluer'den ilk açıklama

CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

CHP'de kurultay krizi! İmza toplama süresi sona erdi, muhalifler yeterli sayıyı bulamadı

İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Devlet Bahçeli' gafı sonrası ilk açıklama

İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Devlet Bahçeli' gafı sonrası ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.