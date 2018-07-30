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CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 19:18 | Son Güncelleme

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, olağanüstü kurultay için toplanan imzaları perşembe günü genel merkeze vereceklerini bildirdi.

ANKARA, (DHA)- CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, olağanüstü kurultay için toplanan imzaları perşembe günü genel merkeze vereceklerini bildirdi.
CHP'de olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza toplama işlemi bugün saat 17.30'da sona erdi. Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bugün saat 17.30'da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz. Değişim ve Umut Kurultayı'na destek veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ederiz."

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