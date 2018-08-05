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CHP'de imzalara ilişkin belge teslim süresi yarın doluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" için toplanan imzalara ilişkin belgelerin tamamlanması için tanınan süre yarın 17.00'de dolacak - Artık bu süreden sonra toplanan imzalara yeni belge eklenmesi mümkün olmayacak

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında toplanan ve genel merkeze teslim edilen imzalara yeni belge eklemede tanınan süre yarın saat 17.30'da dolacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan "başarı" tartışmaları sonrası bazı kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay talebiyle toplayıp perşembe günü genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yeni bir aşamaya geçiliyor.

Yazı işleri birimine teslim edilen imzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam ederken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre yarın 17.00'de dolacak.

Bu süreye kadar yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Bu süre noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayan için önemli.

Ancak alınan bilgiye göre, genel merkezin açıkladığı rakamı değiştirecek bir belge sayısının ulaştırılmadığı belirtiliyor.

- Muhaliflerin gözü Genel Merkez'den gelecek açıklamada

Öte yandan, olağanüstü kurultay için imza toplayan delegeler, yarın süre bitimi sonrası Genel Merkez'in yapacağı açıklamaya göre hareket edecek. Delege sözcüleri, Genel Merkez'den öncekinden farklı bir açıklama beklemediklerini söyleseler de "Sonucu görmeden bir değerlendirme doğru olmaz." ifadesini kullanıyor.

İmzaları değerlendirme sürecindeki Genel Merkez yetkililerinin ise yarın sürenin dolacağı 17.00'de ya da salı günü bir açıklama yapması bekleniyor.

- Erkek'in açıklamaları tartışmalarının dozunu yükseltti

CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delege imzası gerekiyor.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, kurultay için gerekli olan 622 sayısına ulaştıklarını açıklasalar da Genel Merkez yöneticileri ise ilk incelemelere göre yeterli sayının olmadığını duyurdu.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, verdiği imzaları geri çeken delege sayısı düşülmeden bile rakamın 605 olduğunu duyurması partideki tartışmaların dozunu yükseltti.

CHP'de, kurultay toplanmasa dahi bu tartışmaların dinmesi beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Olağanüstü Kurultay

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