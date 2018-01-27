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CHP'de İnce'ye memleketi Yalova'dan destek

POLİTİKA HABERLERİ | 27.01.2018 18:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- CHP Yalova İl Başkanı Ertan Şener, "Biz Yalova kurultay delegeleri, Yalova İl Örgütü ve Yalova halkından aldığımız güçle kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Milletvekilimiz Muharrem İnce'nin arkasındayız" dedi.

Yalova Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen CHP Yalova İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde konuşma yapan İl Başkanı Ertan Şener, CHP'nin 3-4 Şubat'taki Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi İl Örgütü olarak destekleyeceklerini açıkladı. Şener, şunları söyledi:

"İl, ilçe yönetimleri, kadın kolları, gençlik kolları olarak aldığımız kararı açıklamak istiyoruz. Biz Yalova kurultay delegeleri, Yalova İl Örgütü ve Yalova halkından aldığımız güçle kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Milletvekilimiz Muharrem İnce'nin arkasındayız. Biz sadece CHP'nin kurultay delegesi değil, halkımızın da sesiyiz. Türkiye'nin güçlü bir CHP'ye ihtiyacı vardır. Bu güce de Yalova'nın evladı, Türk halkının sevgilisi ve umudu Milletvekilimiz Muharrem İnce ile ulaşacağımıza inanıyor, ona güveniyoruz. Genel Başkanlık yarışında aday olması için imzalarımızı verdik. Kendisini sonuna kadar destekliyor ve başarılar diliyoruz."

Konuşmanın ardından kongreye geçildi. Kongrede Meryem Ataç, yeniden Yalova İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

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