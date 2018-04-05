CHP’de ittifak görüşmeleri devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri ile 10’arlı gruplar halinde görüşmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün partisinin milletvekilleri ile 10’arlı gruplar halinde görüşmeye başlamıştı. Kılıçdaroğlu görüşmelere bugün de devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizle kendi seçim çevrelerindeki meseleleri görüşmek, düşüncelerini almak ve partimizin genel stratejik çalışmaları hakkında genel başkanımız tarafından bilgilerin bizlere aktarılmış olması, aynı zamanda önümüzdeki süreçle ilgili ittifak yasası ve ittifaka yönelik partimizin görüşleri, düşünceleri, stratejik yaklaşımları konusunda milletvekili arkadaşlarımız da düşüncelerinin ifade edilmesi, partimizin bu konudaki çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı oldu. Çok verimli oldu. Bütün vekil arkadaşlarımız zamanı iyi değerlendirerek hem kendi seçim çevresini hem ülke genelindeki meseleleri karşılıklı genel başkanımızla diyalog içerisinde olduk. İyi bir kanal açıldığını düşünüyorum. Şimdi daha düzenli, daha sistematik, daha sonuç getirici süreç olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

"2019’un Kasım’ına dair herhangi bir kanaatte bulunmak yanlış bir şey olur"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ise, görüşmede hem ittifaklarla ilgili hem de partinin genel politikaları, çalışma tarzının konuşulduğunu belirterek, “İsimlendirme olmadı. Bu zaten 2019’un normal tarihlerine kalacak olan bir seçimdir. 2019’un Kasım’ına 1.5 sene var. Çok fazla uzun bir zamandır Türkiye şartlarında. 1 hafta sonrasını bile görmekte zorlanıyoruz biz. 2019’un Kasım’ına dair herhangi bir kanaatte bulunmak yanlış bir şey olur. Benim kişisel kanaatim belediye seçimlerinde bütün partiler ittifaklı ittifaksız denemelerde bulunacaklardır. Oradan önemli dersler almış olacaklardır. Buna bağlı olmak üzere de rejim seçimi mahiyetinde olan cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmış olacaklardır. Bizim genel yaklaşımımızı ben tutarlı görüyorum” dedi.

HDP, Saadet Partisi, İYİ Parti ile bir ittifak olup olmayacağı sorusuna Kesici, “Bence çok erken. Kasım 2019’un önünde belediye seçimleri var. Mart 2019’a doğru giden süreçte var. Orada göreceğimiz bir resim de var. Buna bağlı olmak üzere doğru yaklaşım, bunun sonuçlarını aldıktan sonra ortaya konulacak olan yaklaşımla olur” yanıtını verdi.