CHP'de kurultay için gözler genel merkezde

Yazı işleri birimindeki imzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam edilirken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre ise 6 Ağustos Pazartesi günü 17.00'de dolacak.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri ilk incelemelere göre yeterli sayının olmadığını duyurdu.

Sürecin tamamlanmasının ardından teslim için bir hafta süre olmasına rağmen "değişim" isteyenler topladıkları imzaları dün genel merkeze ulaştırdı.

Bu süre zarfında yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Bu süre, noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayan için önemli. Bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor.

Genel merkez yetkilileri ise "kurultay için yeterli imzaların kendilerine hiç ulaşmadığını" belirtiyor.

- "604'ü getirin toplayalım diyenler"

Olağanüstü kurultay için imza toplayan delegelerin sözcülüğünü üstlenen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, gelinen noktayı AA muhabirine değerlendirdi.

İmzalar daha incelenmeye alınmadan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in bir açıklamayla manipülasyon yaptığını belirten Tüzün, "İmzalar sayıma geçmeden bizden 20 dakika sonra 'Yeterli sayıda imza olmadığı gözleniyor' dedi. Bizim 622 tane noter kayıtlı orada imzamız var. Geri kalan 8 tane de toplam 630 yevmiye numarası, tarih, sıra numarası olan belge var. Onların pazartesi akşamına kadar vereceği kararı bekliyoruz." dedi.

Belge götürmek için tanınan sürenin 6 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de sona ereceğini hatırlatan Tüzün, şunları kaydetti: