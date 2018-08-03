CHP'de kurultay için gözler genel merkezde

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar dün teslim edilirken, şimdi gözler imzaların incelendiği genel merkeze çevrildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci tamamlandı. Delegelerden toplanan imzalar dün partinin yazı işleri birimine teslim edildi.
Parti tüzüğüne göre, delegeler 16 Temmuz'da noter kanalıyla başlattıkları süreçte 15 gün boyunca dilekçelerini sundu.
Sürecin tamamlanmasının ardından teslim için bir hafta süre olmasına rağmen "değişim" isteyenler topladıkları imzaları dün genel merkeze ulaştırdı.
"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri ilk incelemelere göre yeterli sayının olmadığını duyurdu.
Yazı işleri birimindeki imzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam edilirken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre ise 6 Ağustos Pazartesi günü 17.00'de dolacak.
Bu süre zarfında yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Bu süre, noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayan için önemli. Bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor.
Genel merkez yetkilileri ise "kurultay için yeterli imzaların kendilerine hiç ulaşmadığını" belirtiyor.
- "604'ü getirin toplayalım diyenler"
Olağanüstü kurultay için imza toplayan delegelerin sözcülüğünü üstlenen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, gelinen noktayı AA muhabirine değerlendirdi.
İmzalar daha incelenmeye alınmadan Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in bir açıklamayla manipülasyon yaptığını belirten Tüzün, "İmzalar sayıma geçmeden bizden 20 dakika sonra 'Yeterli sayıda imza olmadığı gözleniyor' dedi. Bizim 622 tane noter kayıtlı orada imzamız var. Geri kalan 8 tane de toplam 630 yevmiye numarası, tarih, sıra numarası olan belge var. Onların pazartesi akşamına kadar vereceği kararı bekliyoruz." dedi.
Belge götürmek için tanınan sürenin 6 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de sona ereceğini hatırlatan Tüzün, şunları kaydetti:
"Ayrıca bazı delegeler noterde imzalamış olduğu belgeyi direkt genel merkeze göndermiş. Bunun sayısının maalesef kaç olduğunu söylemiyorlar. Bize göndermesi gereken evrakı genel merkeze göndermiş delege, durum böyle olunca sayıyı net olarak bilemiyoruz. Diyelim ki 50 tane, 10 tane, 100 tane gönderdi, bundan bizim haberimiz yok. Israr ettik söylemiyor genel merkez. Dünkü tartışmamızın ana nedeni oydu. Biz genel merkeze bizim bilgimiz dışında gönderilen sayının kaç olduğunu öğrenmek istedik, söylemediler."
Tüzün, "Bize '604 getirin yapalım' diyenlerin, 630'u getirdikten sonra ne yapacaklarını biz de merak ediyoruz." ifadesini kullandı.
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