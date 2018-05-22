CHP'de liste tartışmaları

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, listenin açıklanmasının ardından parti içi tartışma yeniden alevlenirken, özellikle son kurultayda genel başkanlık için Muharrem İnce'ye destek veren isimlerin aday yapılmadığı öne sürüldü. Necati Yılmaz, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Metin Lütfi Baydar, Namık Havutça, Mehmet Tüm, Rıza Yalçınkaya ve Ceyhun İrgil gibi İnce'ye yakın isimler milletvekili adayı olamadı.

BARIŞ GÜNDOĞAN - Milletvekili aday listesi açıklanan CHP'de önseçimle gelen çok sayıda milletvekili liste dışı kalırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kadrosunu koruduğu yorumları yapılıyor.

Ön seçimin güçlü isimleri olan Eren Erdem, İlhan Cihaner, İbrahim Özdiş, Didem Engin, Gülay Yedekçi, Barış Yarkadaş, Elif Doğan Türkmen gibi 40 civarında milletvekilinin listeye giremediği CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadrosunu koruduğu yorumları yapılıyor.

Bazı milletvekili adaylarına parti örgütünden de tepkiler geldi. En fazla tepkiyi ise Konya'dan aday gösterilen eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in aldığı belirtiliyor. Eskişehir, İzmir, Mersin ve İstanbul, en fazla aday tartışmasının yaşandığı iller arasında yer alıyor.

- "Sorun daha da vahim, derin ve yapısaldır"

CHP üzerine analizleriyle tanınan gazeteci ve siyasal iletişim uzmanı Dr. Ali Haydar Fırat, CHP'nin milletvekili aday listesini değerlendirdi.

CHP listesinin, içinden geçilen tarihi koşulların ağırlığını taşıyacak, beklentileri karşılayacak bir nitelikte olmadığına vurgu yapan Fırat, "Ancak CHP açısından sorun daha da vahim, derin ve yapısaldır. Mesele sadece listelere girenler ya da çıkanlar değil mesele CHP’ye yönelik bir teveccühün giderek ortadan kalkmasıdır." ifadesini kullandı.