CHP'de liste yarışı başladı

İstanbul için 400'e yaklaşan başvurunun yapıldığı CHP'de Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, PM üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, eski MYK üyesi Umut Oran ile OHAL kapsamında yayımlanan 686 Sayılı KHK ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi isimler öne çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir veya İstanbul'dan, tedavisi devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan aday gösterilmesi bekleniyor.

Parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda sayının 2 bin civarında olduğu ve en fazla başvurunun İstanbul için yapıldığı öğrenildi.

BARIŞ GÜNDOĞAN - MEHMET TOSUN - Seçim takviminin darlığı nedeniyle milletvekili adaylarını ön seçim yerine merkez yoklamasıyla belirleme kararı alan CHP'de, aday adayları kesin listeye girebilmek için yoğun kulis yapıyor.

İstanbul Milletvekilleri Dursun Çiçek ve Bihlun Tamaylıgil yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek ise İstanbul 2. bölgeden adaylık başvurusunda bulundu.

Mevcut milletvekillerinden Tekin Bingöl, Haluk Koç, Levent Gök, Gülsün Bilgehan, Şenal Sarıhan, Bülent Kuşoğlu, Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi yeniden Ankara'dan aday adaylığı için başvurdu.

Eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ile CHP'nin Etimesgut belediye başkan adayı Mehmet Yula da Ankara'dan aday adayı oldu.

- İzmir'e talep yüksek

CHP'de İstanbul sonrası en fazla başvurunun olduğu bir diğer il ise önceki seçimlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduğu İzmir öne çıktı.

Eski bakan ve mevcut İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel yeniden aday olmazken, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.

Mevcut milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Özcan Purçu ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarından Turgay Bozoğlu da İzmir'den başvuru yapanlar arasında yer aldı.