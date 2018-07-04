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CHP'de milletvekilleri ve PM üyelerinin davalarını izleme komisyonu kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek sorumluluğunda oluşturulan komisyon, CHP milletvekilleri ile PM üyeleri hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerini takip edecek

CHP'de, milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyeleri hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerini takip etmek amacıyla komisyon kuruldu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, söz konusu komisyonun Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sorumluluğunda oluşturulduğu belirtildi.

Komisyonun, milletvekilleri ile PM üyeleri hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerini takip etmek, sağlıklı biçimde yürütmek ve eşgüdüm sağlamak amacıyla Genel Merkez bünyesinde oluşturulduğu ifade edildi.

Komisyonda, Erkek'in yanı sıra İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun bulunduğu bildirildi.

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