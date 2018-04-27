CHP'de milletvekilliği başvuruları pazartesi başlıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular, 30 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Aday adayları, dosyalarını genel merkezden 1000 lira karşılığında alacak. Erkek adaylar adaylık başvurusu için 10 bin lira, kadın, genç ve engelliler ise 5 bin lira ödeyecek.
24 Haziran’daki milletvekilliği seçimleri için CHP’den aday adayı olmak isteyenler, 30 Nisan Pazartesi gününden itibaren başvurularını yapmaya başlayacak. Aday adayları, dosyayı genel merkezden 1000 lira karşılığında alacak. Erkek adaylar, aday adaylığı için 10 bin lira, kadın, genç ve engelliler ise 5 bin lira ödeyecek. Başvuruların, 7 Mayıs saat 17.00’ye kadar genel merkeze yapılması gerekiyor. İl ve ilçe başkanlıkları, aday adaylarının başvurularını kabul etmeyecek. Bu tarihten sonra CHP Genel Merkezi’ne yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. CHP İzmir İl Başkanlığı da, seçim çalışmalarını sağlıklı şekilde yürütmek için Seçim Koordinasyon Merkezi açacak. Kent Müzesi karşısındaki Ragıp Şanlı İş Merkezi'nin zemin katında bulunan ofis, önceki seçimlerde de CHP tarafından kullanılmıştı.
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