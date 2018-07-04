HABER

CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

CHP Kurultay Delegesi Nilüfer İlçe Başkanı Tansal: - "Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir"

CHP Kurultay Delegesi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, "Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir." dedi.

Tansal, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçiminin ardından, partilerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Parti üst yönetimi zaman kaybetmeden direniş ve mücadele hattını yeniden dizayn etmesi umuda ve geleceğe dair her türlü tedbiri acilen alması talep ve önerimizdir." ifadesini kullandı.

"Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir." diyen Tansal, şunları kaydetti:

"Yeni stratejiler ve örgütlenme anlayışının öne çıktığı ortak hedeflerin bir araya getirildiği oluşacak yeni iradenin süreci zafere taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Muharrem İnce'nin bu beklentilere karşılık vereceği ve iktidara olan yürüyüşümüze katkı sağlayacağını belirtir, aydınlık güzel günlere olan inancımızla saygılarımızı sunarız."

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
CHP Afyonkarahisar İl Başkanından olağanüstü kurultay çağrısıCHP Afyonkarahisar İl Başkanından olağanüstü kurultay çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Çağrı Kurultay seçim

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı

'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.