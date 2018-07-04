CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı

CHP Kurultay Delegesi Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, "Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir." dedi.
Tansal, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçiminin ardından, partilerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Parti üst yönetimi zaman kaybetmeden direniş ve mücadele hattını yeniden dizayn etmesi umuda ve geleceğe dair her türlü tedbiri acilen alması talep ve önerimizdir." ifadesini kullandı.
"Umudun çoğalması, iktidar odaklı hedeflerin hayata geçirilmesi, o büyük ve kitlesel dalganın iktidara yürümesi ancak bu değişimlerle ve olağanüstü kurultayla mümkün olabilir." diyen Tansal, şunları kaydetti:
"Yeni stratejiler ve örgütlenme anlayışının öne çıktığı ortak hedeflerin bir araya getirildiği oluşacak yeni iradenin süreci zafere taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Muharrem İnce'nin bu beklentilere karşılık vereceği ve iktidara olan yürüyüşümüze katkı sağlayacağını belirtir, aydınlık güzel günlere olan inancımızla saygılarımızı sunarız."
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
Arabada fuhuşun sonu kötü bitti
Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü
Son dakika! Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar
Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler
Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum